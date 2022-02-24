這批3C好殺！4大Apple夯品最便宜不到2千　網購必搶時段快看

▲Apple的4大人氣夯品將於2/25當天整點下殺開搶。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

即將迎來228連續假期，不想出門人擠人，不妨宅在家搶好康，網購平台祭出限時多重好康，搭配滿額送、購物金折抵等全站活動，或是搶折價券先用先贏，可用超殺價格入手心儀商品外，熱門的4大Apple夯品與Switch新型OLED版主機+健身環大冒險，更是這檔必搶3C，其中最低價殺到2,000元有找。

東森購物網今（2/24）起至2/28止限時5天全站83折起，再祭多重好康，指定銀行最高回饋15%、東森幣最高折抵90%，消費累積滿額送1,800禮物卡，挑戰任務並完成最高再拿5,800東森幣，而想換新機可趁現在，今起開放預購的小米新機Redmi Note 11S，預購價6,999元，搭配指定信用卡與全站活動，現省1,200元，再送限量Redmi Buds 3 Lite；果粉也有優惠，像是iPhone 13 128G最高現省4,832元、Apple AirPods 3最高現省1,820元，買3C指定商品再送4%禮物卡。

▲東森購物網今（2/24）起限時5天全站83折起。（圖／翻攝自東森購物網）

瞄準宅家族，蝦皮購物攜手百大品牌祭25折優惠，同時主打「2.25商城狂購節」，2/25當天有超級新品下殺5折，於6個整點時段開搶，還有精選品牌25折，其中熱門3C優惠價格最有感，這次一口氣祭出4大Apple夯品必搶，00:00準時開賣iPhone 13 128G驚爆價6,475元、Apple Watch S7只要3,225元、AirPods Pro特價1,998元，12:00則有Macbook Air 13吋殺到僅7,975元；近期重新掀起熱度的Switch新型OLED版主機+健身環大冒險，原價13,030元，鎖定22:00搶到手只要3,258元。

另有商城85折或92折，最高現折5,000元，例如Dyson V8 slim fluffy 輕量無線吸塵器，原價16,900元，優惠價只要12,900元；ASUS 華碩 Laptop X515 X515EP i5/8G 15吋筆電冰柱銀/星空灰，在活動價及商城85折券疊加下，直接現折10,500元。但折價券數量有限先用先贏。

▲Switch新型OLED版主機+健身環大冒險，原價13,030元，2/25 22:00祭出3,258元。（圖／蝦皮購物提供）

而228連假在即，仍有不少人選擇出遊放鬆一下，帶動旅遊相關票券買氣攀升，PChome 24h購物就觀察到近期旅遊票券買氣高漲，2月整體業績較去年同期大幅成長逾2倍，尤其以「封閉型湯屋、住宿券、租車券」最熱銷，因今年冬季氣候濕冷，且考量疫情因素下，能夠同時達到娛樂消遣和安心防疫的自助旅行，已成最受青睞的出遊類型，而站上熱銷旅遊票券前三名分別為「八煙溫泉會館 雙人鴛鴦湯屋」、「花蓮Happiness House 雙人住宿一晚」以及「ACIA安維斯租車一日租還」。