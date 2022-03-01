2歲女童摔落泳池！面朝下溺水掙扎畫面曝...3歲姊機警喚父救妹

圖文／CTWANT

幼童好動不懂得避開危險，家中若有小孩的家長，目光應隨時注意孩子動向，避免發生難以挽回的意外。泰國清邁29歲父親阿皮西特（Apisit），上個月（2月）25日帶著2歲與3歲的女兒卡寧（Kaning）和卡娜，在打掃家中後院泳池時，一不注意卡寧竟掉進泳池中，所幸姊姊卡娜及時向父親示警，才救回妹妹一條寶貴的生命。

▲姊姊卡娜發現妹妹掉進泳池溺水，急忙跑去通知爸爸。（圖／翻攝自YT／ข่าวเที่ยงไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์）

根據《太陽報》報導，意外發生當天，剛剛學會走路的卡寧跟著爸爸和姐姐在自家深達4英尺（約1.2公尺）的泳池邊玩耍；父親阿皮西特則是一邊忙著打掃泳池週遭垃圾與一旁桌椅附近的灰塵與落葉，一邊看顧姊妹倆。

豈料，意外就在此時發生。透過監視器畫面可看到，當阿皮西特轉身清掃，沒有注意到兩姊妹的狀況時，卡寧突然自泳池邊掉進水裡；起初她在水中仍試圖揮動小小的雙手與雙腳想向前游，但疑似因尚未學會游泳，沒多久便在水中載浮載沉，情況相當危急。

此時，3歲的卡娜發現妹妹落水後急忙尖叫著跑去通知爸爸，阿皮西特聽見女兒的呼喊轉身發現小女兒溺水後，嚇得趕忙丟開手中的掃把衝向卡寧，接著跳進水裡將其一把抱起，救回岸上，卡娜也因擔心，隨後跑到爸爸與妹妹身邊關心。

▲男子衝進泳池救小女兒。（圖／翻攝自YT／ข่าวเที่ยงไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์）

▲男子把小女兒救上岸。（圖／翻攝自YT／ข่าวเที่ยงไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์）

阿皮西特事後心有餘悸表示，自己當時忙著打掃，妻子則在廚房做飯，因此皆未注意到小女兒發生危險，「我什麼都沒聽到，粗心大意是我的錯，但幸運的是我有一個小英雄，就是我的大女兒。」

阿皮西特表示，自己公開了這段監視器畫面，希望能提醒其他的父母，帶小孩玩水時千萬要小心，「我認為這是一個很好的例子，可以提醒人們，當孩子附近有水的時候，你的眼睛一刻也不能移開，我想向有小孩和游泳池的父母強調這一點。」

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