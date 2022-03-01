徵兵呼聲持續上升！　邱國正：募兵制起碼4年以上　戰力絕對勝以往

▲國防部長邱國正今天表示，對於是否恢復徵兵制，他個人沒有特別意見，但國軍最關心的事，仍然是徵兵、募兵，哪種的戰力最強。（圖／記者屠惠剛攝）

俄羅斯、烏克蘭持續開戰，國際也同時關注台海局勢，國內建議全面恢復徵兵制的呼聲也變高，立法院法制局更建議政府恢復徵兵制。國防部長邱國正今天作出回應，他說，目前並沒有廢除徵兵制，國防部的重點就是戰力、建軍、備戰，對於恢復全面徵兵與否，他並不排斥，現在因為環境變化讓該議題再度被炒作起來，國防部也一直有進行分析比較。

但邱國正也反問各界，當初為什麼是徵兵？後來為什麼改成募兵？大家都很清楚，一方面是財力問題，再一方面是平日養兵少、戰時用兵多，對比當初徵兵役期是2年或3年，而現在募兵都至少4年以上，從戰力角度看，兵力的強弱就能分析出來了。

邱國正今天在立院表示，現行兵役制度是「募徵併用」，並未廢除徵兵制，而是將兵役重點放在募兵制，徵兵制仍維持4個月役期。他表示，國防部願討論任何議題，重點著墨在戰力、建軍和備戰，國防部會參與討論、表達意見，各界講法，都會從長計議。

至於國防部是否有意因台海局勢，將義務役役期從4個月延長至1年？邱國正表示，這是個議題，外界建議有1年、1年兩個月、1年5個月、1年半，都可納入討論，但目前他個人沒有什麼意見，都可以列入討論。

國防部長邱國正今在立法院答詢表示，有募兵制後，每個役期起碼4年以上，戰力絕對跟以往有過之而不無不及。

行政院長蘇貞昌今到立法院提出有關「日本福島及周邊食品輸入管制措施」及「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」專案報告並備質詢。

邱國正稍後在答詢立委質詢時也說，國際與國內學者專家對當前情勢的論述，都有立論基礎，他給予肯定，但國防部不會予以參與。國防部本身對於情勢，不分晝夜都在掌握中，掌握後就有應對。

邱國正說，國軍建軍多年，就是易建軍跟備戰，目前狀況種種告示、警惕，對國軍來講是壓力也是助力，國軍會更加勤奮戰備準備訓練，（國際戰爭）是更好推力，戰備整訓會予以強化。

至於立委黃國書關切戰備狀況是否升級？邱國正回應，國軍平常有分經常戰備、應急作戰跟全面作戰，目前為止有所強化，但並沒有提升戰備層級，也沒有進到應急作戰階段。

此外，針對美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領，今明兩天就要訪台，邱國正也因此被被問到是否擔心台海局勢更緊張？邱國正則回應，目前就是把眼前工作做好，他還反問媒體，「你們認為台海情勢有不緊張的時候嗎？我都蠻緊張的！」，強調從他從軍以來，台海緊張只有程度高低不同而已。但他不會因任何枝微末節，搞亂思考主軸，他也向軍人尤其是高階幹部強調，思想要有主軸，不要因為外面沸沸揚揚而有所變更。

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