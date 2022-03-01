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「淡水蔡依林」父逼拆古蹟　鄉親怒：不怕祖師爺生氣嗎

前立法委員呂孫綾（右一）日前宣布參選議員，將投入新北市第一選區選戰，其父呂子昌（左一）也跟著開始動作頻頻。（圖／報系資料照）

▲前立法委員呂孫綾（右一）日前宣布參選議員，將投入新北市第一選區選戰，其父呂子昌（左一）也跟著開始動作頻頻。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT 

前民進黨立法委員呂孫綾在上屆連任吞敗後沉潛一時，並於近日宣布將投入新北第一選區議員選戰，當地民眾原持正面態度，歡迎她服務鄉里，但其父親、淡水清水巖祖師廟管理委員會榮譽主委呂子昌卻在女兒回歸政壇後大動作出招，清水巖日前點名市定古蹟「施家古厝」阻擋廟前道路開闢，要求拆除或拆遷，而施家在清水巖建廟時曾出錢出力，此番言論引發鄉親反彈，怒吼：「不怕祖師爺生氣嗎？」

本刊調查，呂子昌與廟方要求開闢的廟前道路名為重建街，1968年被納入淡水鎮都市計畫6號道路，並在1989年完成徵收補償作業，於2011年完成第一階段拓寬工程。

淡水重建街被列為都市計畫6號道路，但重建街歷史悠久、古意盎然，民眾不捨得它消失，長期發起「讚滿重建街」活動希望保存該路。（圖／報系資料照）

▲淡水重建街被列為都市計畫6號道路，但重建街歷史悠久、古意盎然，民眾不捨得它消失，長期發起「讚滿重建街」活動希望保存該路。（圖／CTWANT提供）

但因該路坡度陡峭，縱坡度達17%以上，不符合「市區道路及附屬工程設計規範」最大縱坡度12%規定，因此無法開闢道路使用，且重建街歷史悠久，當地民眾不捨街道百年風華消失而發起抗爭，加上該路上有施家古厝等老宅被指定為古蹟，其後半段開路計畫因而延宕至今，第二階段的土地遭徵收逾20年以上未使用，部分地主要求收回，已獲得地政局核准。

保留重建街已是新北市政府與淡水民眾共識，文化局目前以步道形式開闢，繞過古蹟創造雙贏局面，6號道路議題近日卻因呂孫綾參選而再度被搬上檯面。清水巖19日召開研討會，公開指稱「施家古厝」擋路，更播放影片點名民進黨籍議員鄭宇恩阻礙6號道路發展，此番言論引發鄉親反彈，指責廟方「過河拆橋」。

淡水文史工作者張建隆表示，施家古厝原為淡水富商「鄭榮記」於清朝末年所建，於1915年由當時淡水最大木柴商「施合發商行」老闆施坤山買下，其三合院建築在淡水老街上獨樹一格，歷史與藝術價值彌足珍貴，而施家在清水巖建廟時更出錢出力。

記者實際探查清水巖祖師廟發現，廟前矗立的2個石燈籠是由施坤山之子施萬松所捐，正門石雕也來自施萬松的餽贈，而施家人對清水巖大方慷慨，卻只換來忘恩負義，如今廟方為了拓寬廟埕，竟要求昔日恩人的宅邸「拆除或拆遷」。

施家古厝是百年前淡水最大木材商施坤山的祖厝，在歷史上意義非凡，並於2005年被指定為市定古蹟，近日卻遭點名應為開闢道路拆遷。（圖／報系資料照，ctwant合成）

▲施家古厝是百年前淡水最大木材商施坤山的祖厝，在歷史上意義非凡，並於2005年被指定為市定古蹟，近日卻遭點名應為開闢道路拆遷。（圖／CTWANT提供）

廟方的主張也招來排山倒海的譴責，淡水民眾紛紛在清水巖的粉絲專頁留言，怒斥「廟方幹這種事，不怕祖師爺生氣嗎？」質問「祖師公有同意你們這樣拆善信的老家嗎」，還有人要求「把施家捐給你們的石柱楹聯匾額通通吐出來吧」，鄉親砲火隆隆只盼廟方懸崖勒馬，別因一己之私而毀掉珍貴古蹟。

呂子昌辦公室回應表示，最重要的是祖師廟廣大信眾與居民的心聲與需求，畢竟6號道路與他們的生活息息相關，影響也最大，他如今已不是清水巖主委，也卸任議員多時，唯一能做的是在座談會上發表其所聞所見，並陳述6號道路歷程給大家明白，也希望新北市議員鄭宇恩表態，到底是要開路還是要修復古蹟，別玩二面手法，應清楚給大眾交代。

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