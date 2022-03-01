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超狂流水席！「烏魚子擺滿桌」每人半片直接啃　網驚呼：財力雄厚

桌上擺滿高檔食材。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲桌上擺滿高檔食材。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

「辦桌」是福建和台灣等閩南文化地區的民俗筵席活動，為外燴的一種，如婚喪喜慶、新居入厝、彌月慶生、謝師餞行、尾牙春酒、廟會慶典、地方選舉等，都會舉行辦桌，邀請親朋好友及鄰里，一同前來就餐慶祝。一名網友近日分享流水席的菜色，只見桌上擺滿高檔食材，讓網友大呼「南部辦桌不會讓人失望」。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」分享照片，並在貼文中寫下「南部辦桌流水席霸氣吃法！半塊烏魚子啃起來94爽。杜老爺冰淇淋，巧克力最好吃」。只見桌上擺滿烘烤過的烏魚子，且每人可以吃到整整半片；此外，甜點則是本土知名品牌的冰淇淋，同樣也是每人一大桶，份量十分霸氣，引發熱烈討論。

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貼文曝光後，不少網友紛紛留言「冰淇淋好大桶喔」、「烏魚子好大方」、「烏魚子太誇張」、「沒吃過這種，財力雄厚好霸氣」、「這種的最真材實料」、「餐廳都吃裝潢的，還是流水席來得好」、「真的好想吃這種霸氣的流水席」、「有沒有南部鄉親最近要辦桌」、「烏魚子這樣吃！豪邁」、「想了解這一桌到底多少錢」。

另外，也有內行人透露「曾吃過其他辦桌菜一樣一道一道上，但是生魚片可以無限吃」、「我們吃的應該是同一場，還有鮑魚，龍蝦，水果是超大櫻桃」、「所以啊！什麼物價飛漲，什麼成本不符合都是那些無良商人搞出來的，吃個飯不就衛生安全好吃即可，弄那麼多氣氛幹嘛？況且又不一定真的天長地久」。

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