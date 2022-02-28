「壓線」挑戰成功一日北高　柯文哲：不滿意但可接受

▲柯文哲出席二二八事件75周年紀念會 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲27日清晨6時進行任內最後一屆「一日北高」自行車行動，原本預估在28日凌晨2時5分抵達高雄大義國中，結果到凌晨3時28分才到，距離截止時間只差2分鐘，可說是「壓線」過關。被問到今年是否體力退步？柯文哲回應，戴口罩騎自行車是將困難的事情變「非常困難」，期待3月1日後戶外運動不用戴口罩。

台北市政府規劃，此次柯文哲力求「騎完全程」，使柯文哲提前於活動前120天進行體力訓練，預計27日清晨6時從北投關渡宮出發，騎乘約1至2小時進行短暫休息，並預估於28日凌晨2時46分左右抵達高雄大義國中，並於當地住宿過夜後，28日上午搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動。

▲柯文哲於28日凌晨完成一日北高。（圖／記者袁茵翻攝）

柯文哲於27日出發後，原本都「領先」預定時間到達休息站，但到了倒數第2站的嘉義布袋大眾廟左右，開始出現延誤情形；由於主辦單位規定，28日凌晨3時30分之後抵達終點都算「挑戰失敗」，北市府於行程後半段時，開始擔心柯文哲無法順利抵達，不過最終於3時28分到達終點，「壓線」情況讓北市府與加油民眾相當緊張。

被問到怎麼看待此次「一日北高」的表現，是否體力退步？柯文哲回應，本來就不是非常容易，後來發現全程戴口罩是將「很困難的事」變成「非常困難的事」，自己幾乎是在缺氧狀態下完成挑戰，「奇怪，戴口罩要怎麼騎（自行）車？我覺得太困難了！」

至於對於「壓線」過關的表現是否滿意？柯文哲回應，「不滿意但可以接受」，因為自己已經63歲了，很期待3月1日起實施戶外運動不用戴口罩。

▼柯文哲。（圖／記者李毓康攝）