蘭嶼情人洞「3釣客落海」！1人救起「搶救不治」



記者陳羿妏／台東報導

台東縣蘭嶼鄉情人洞今（28日）中午傳出一起3名釣客落海意外，海巡獲報後立即到場搶救；其中，陳姓釣客被救起後無生命跡象，緊急送醫搶救後仍是宣告不治，另外2人則是意識清楚無大礙。至於詳細事發原因，仍有待調查釐清。

▲蘭嶼情人洞釣客落海 。（圖／海巡署東部分署第一三岸巡隊提供）

東部分署第一三岸巡隊28日中午12時8分接獲通報，蘭嶼情人洞一線天海域3名男姓釣客落海，遂派遣開元安檢所攜帶遙控式救生圈，以及相關裝備趕赴現場搶救；同時間也聯繫第十五海巡隊、蘭嶼消防分隊、空勤總隊、綠島漁業電台，以及東清社區發展協會等單位，派人前往救援。

海巡人員抵達後，結合當地村民下水，且同步使用遙控式救生圈救援，其中陳男（53歲）被救起後無生命跡象，經送醫搶救仍是宣告不治，至於另外2人則是獲救意識清楚。據了解，3人都是當地人，事發當時是陳男先落海，現場2名釣客見狀下水救援，但最後都因體力不支、無法游回上岸。

東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾從事海釣或其他水域遊憩活動，應穿著救生衣，以維自身安全；另如有發現危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。