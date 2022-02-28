快訊／美國出手了！　準備送「刺針防空導彈」到烏克蘭

▲美國將首度批准向烏克蘭運送「刺針」防空導彈（stinger missile）。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《美聯社》消息指出，美國將首度批准向烏克蘭運送「刺針」防空導彈（stinger missile），但目前具體發貨時間尚不清楚。

白宮25日宣布，根據《對外援助法》指示國務院向烏克蘭提供6億美元的金援，而其中3.5億美元將用於烏克蘭的軍事。而《美聯社》報導指出，美方將首度向烏克蘭運送「針刺」防空導彈，但目前具體時間尚不清楚，知情官員表示，現在正努力解決導彈的運送問題。

▲立陶宛曾運送包含刺針飛彈在內等軍事援助物資到烏克蘭。（圖／路透）



德國日前也宣布，將從德國聯邦國防軍庫存中向烏克蘭提供1000枚反坦克武器和500枚刺針飛彈，也同意授權北約夥伴荷蘭向烏克蘭提供400枚德國製造的火箭推進榴彈（Rocket-propelled grenade）、14輛裝甲運兵車和多達1萬噸燃料，這也是柏林長期以來禁止向衝突地區出口武器政策的重大轉變。

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