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大陸 大陸焦點 特派現場

家人財產都在烏克蘭！千名浙商大崩潰　他哭著收回「抄底購房論」

▲▼ 烏克蘭浙商。（圖／騰訊新聞稜鏡）

▲陷入崩潰的在烏克蘭華人。（圖／騰訊新聞稜鏡）

記者蔡儀潔／綜合報導

烏克蘭全境陷入戰火，當地很多浙商都是拖兒帶女，身家與財富都處在俄烏戰事威脅與危機中。其中一人直言壓力很大，「基本上這幾天沒睡覺，你睡也睡不著。」如今，不少在烏中國人進退糾結，更有人表示要收回戰爭前一天說的「抄底基輔購房」投資的說法。

據《騰訊新聞稜鏡》報導，據烏克蘭浙江同鄉會的資訊，烏克蘭是浙江在東歐的第三大貿易國家，中國公民6000人中，浙江人就有1000人，留學生170人，浙江企業34家。

大多在烏克蘭的浙商，相對而言還是比較淡定。大部分受訪人士表示，會先讓家人撤離，自己則大概率會呆在烏克蘭繼續觀察戰事，也便於對烏克蘭資產或者商務的後續處置。

「我們現在壓力也很大的，基本上這幾天沒睡覺，你睡也睡不著。」來自浙江麗水市青田縣溫溪的朱光翔先把妻子填上了大使館的撤僑意向單，而自己則決定留在烏克蘭，「做為一名僑領，也是中國駐烏克蘭大使館一名協助撤僑人員，也有義務留下來幫助更多的華人華僑。」

浙商葉先生則表示，從2月25日開始，基輔的局勢就開始越來越差，自己在離基輔市區30多公里處開有一個箱包加工場，兩個孩子都在基輔讀書，一個小學、一個尚在幼兒園。

當天凌晨5點左右，全家人被兩聲巨大爆炸聲驚醒，窗外的天空被染成了紅色，大家都躲進了地鐵，門口都有警察和軍隊駐守。局勢超出了葉先生等人的預估，那兩個炸彈據說在離基輔約2公里處爆炸。雖然至他一家離開之際，基輔的電網和民用網路都還正常，但銀行和各大政府的網站都被「駭」了。

目擊了基輔阿布弄區激烈巷戰的葉先生25日下午1點左右，帶著一家人駕車從基輔市區向南，開了大概3個多小時，進了一個村子，有幸被當地村民收留了，「我以為舉家逃到鄉村來會好點，沒想到剛安心睡了一晚，這裡也有了新情況。」

葉先生27日上午9點左右起床，收留他的村民告訴他，村莊周邊發現有俄軍空降兵落點的標記出現，村民們大早就組織起來去銷毀這些標記，並用石油做成彈藥，準備器械對抗俄軍。他無奈感嘆，看來烏克蘭哪裡也無法避免戰亂了，他們已經填好了中國大使館的撤僑意願書，在耐心等待中。

▲▼ 烏克蘭浙商。（圖／騰訊新聞稜鏡）

▲7KM市場。（圖／騰訊新聞稜鏡）

浙商裡還有一個比較龐大的群體，那就是溫商。在烏克蘭的溫商總共目前有500人左右，一部分聚集在基輔附近一個名為「7KM」的批發市場經商。目前，7KM市場已經歇業關閉。

在這場戰事中，烏克蘭房地產投資，應該屬於毀滅性打擊的領域之一。曾馳名中外的「溫州購房團」雖已解體，但烏克蘭西部的主要城市利沃夫州首府城市利沃夫，起碼有三個以上的新樓盤開發仍是溫州人。

去年6月，葉榮在當地購買了幾套舊房子。當時，烏克蘭局勢相對其它國家也並不穩定，而他們依然投資這裡，他看中的一套房子，60多平方公尺的舊房子，也就6萬美元，每平方公尺1000美元。在他們眼裡，當時這個城市的房價普遍偏低。

雖然這裡尚沒被這場戰火波及，但最近房價也跌了，葉榮現在還是有點後悔買早了，而且對於趨勢，他也缺乏信心，怕回收週期變長，自己的資金承受不起。

旅居烏克蘭的傑森不是浙江人，他曾說烏克蘭首都基輔市房價跌價可以抄底，但如今他表示要收回戰爭前一天說的「抄底基輔購房」投資的說法。他在避難過程中感受到戰爭的可怕性，情緒崩潰到痛哭。截至2月27日，傑森與他的烏克蘭女友還滯留在當地。

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