烏克蘭「國民女兵」戰死！誓言捍衛基輔　網紛悼念：她是國家英雄

▲有「國民女兵」之稱的烏克蘭士兵琳娜茨維拉(Iryna Tsvila)在基輔近郊戰死。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰事進入第4天,烏克蘭總統澤倫斯基27日表示願意在烏克蘭和白俄邊界,與俄羅斯展開談判。與此同時,烏軍正全力抵抗俄軍,有消息傳出,有「國民女兵」之稱的烏克蘭士兵琳娜茨維拉(Iryna Tsvila)在基輔近郊戰死,震驚全國,民眾也紛紛上網悼念,並稱她是女英雄。

Iryna Tsvila of Ukraine’s National Guards Rapid Response Brigade. She was killed repelling a Russian armored assault outside Kyiv pic.twitter.com/MV8oRId1pe

俄軍持續朝首都基輔挺進,幾乎已經包圍整座城市,烏克蘭士兵也持續在周圍誓死抵抗,擋下俄羅斯一波波攻勢。《基輔獨立報》軍事記者Illia Ponomarenko指出,有「國民女兵」之稱的烏克蘭士兵琳娜茨維拉,24日不幸在基輔近郊陣亡。據了解,琳娜茨維拉是在擊退俄軍裝甲部隊時戰死,而她臉書最後一則貼文則寫著,「誰來捍衛基輔?」

Women constitute 17% of Ukrainian Armed Forces. One of the first killed in action was Iryna Tsvila, mother of five, of the National Guard of #Ukraine.#war #russianinvasion pic.twitter.com/8qcUK7KOEx