烏克蘭「國民女兵」戰死！誓言捍衛基輔　網紛悼念：她是國家英雄

▲有「國民女兵」之稱的烏克蘭士兵琳娜茨維拉（Iryna Tsvila）在基輔近郊戰死。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰事進入第4天，烏克蘭總統澤倫斯基27日表示願意在烏克蘭和白俄邊界，與俄羅斯展開談判。與此同時，烏軍正全力抵抗俄軍，有消息傳出，有「國民女兵」之稱的烏克蘭士兵琳娜茨維拉（Iryna Tsvila）在基輔近郊戰死，震驚全國，民眾也紛紛上網悼念，並稱她是女英雄。

Iryna Tsvila of Ukraine’s National Guards Rapid Response Brigade.

She was killed repelling a Russian armored assault outside Kyiv pic.twitter.com/MV8oRId1pe — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 25, 2022

俄軍持續朝首都基輔挺進，幾乎已經包圍整座城市，烏克蘭士兵也持續在周圍誓死抵抗，擋下俄羅斯一波波攻勢。《基輔獨立報》軍事記者Illia Ponomarenko指出，有「國民女兵」之稱的烏克蘭士兵琳娜茨維拉，24日不幸在基輔近郊陣亡。據了解，琳娜茨維拉是在擊退俄軍裝甲部隊時戰死，而她臉書最後一則貼文則寫著，「誰來捍衛基輔？」

Women constitute 17% of Ukrainian Armed Forces. One of the first killed in action was Iryna Tsvila, mother of five, of the National Guard of #Ukraine.#war #russianinvasion pic.twitter.com/8qcUK7KOEx — Olga Klymenko (@OlgaK2013) February 27, 2022

琳娜茨維拉服役於烏克蘭國民警衛隊（National Guard of Ukraine）的快速反應旅，過去除了參軍之外，也是5名孩子的母親，更曾擔任《戰爭之聲》、《退伍軍人故事》的書籍的作者之一。她陣亡的消息一出後，民眾紛紛上網發文悼念，「她是烏克蘭的英雄」、「她替家人和國家犧牲生命，真的是非常偉大」、「英雄永遠不會死亡」。

據了解，烏克蘭在在2021年12月底大舉招募年齡自18歲至60歲的女性入伍，目前烏國的武裝部隊中，女性士兵佔了其中17％，現役女性軍人高達3.6萬人。除了琳娜茨維拉勇敢踏上戰場外，烏克蘭選美公主蕾娜（Anastasiia lenna）也曾秀出穿著軍服的持槍照片，誓死捍衛國土。

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