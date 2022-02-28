白俄特種部隊被目睹「集體登機」！疑準備空襲烏克蘭　戰事恐擴大

▲俄羅斯軍隊早在數週前，就已經在白俄境內與白俄羅斯軍隊舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭國家安全部門稍早證實，位於基輔西方約93公里處的日托米爾機場（Zhytomyr Airport）遭到火箭攻擊，而火箭已經確定是從白俄羅斯境內發射。軍方也有消息同步指出，白俄羅斯特種部隊被目擊登上飛機，準備對基輔進行空襲，恐將擴大俄烏戰爭。

根據《每日郵報》報導，日托米爾機場疑似遭到火箭襲擊的畫面不斷曝光，甚至有報導稱，火箭威力巨大到還出現衝擊波，而這個火箭也被指出是從白俄羅斯境內所發射的。事實上，隨著俄羅斯遲遲無法攻陷基輔與烏克蘭第二大城市哈爾科夫，白俄羅斯身為俄國盟友也被認為，可能在不久後加入這場戰爭。

▲白俄羅斯疑似將加入戰爭。圖為白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）



一旦白俄羅斯正式加入戰爭，更可能連帶引發包含北約成員國在內的其他國家不滿，進而引起範圍擴展至整個歐洲的衝突。烏克蘭前國防部長扎霍羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）聲稱，白俄羅斯即將對烏克蘭宣戰。根據《衛報》報導，他表示，「白俄羅斯極有可能加入俄烏戰爭，目前我們已經收到情報指出，在俄羅斯那邊，有來自白俄羅斯的部隊登上飛機，準備進入烏克蘭。」

扎霍羅德紐克強調，「這是一個可怕的事態發展，因為白俄羅斯一直到最近都還是烏克蘭的好朋友，我們的人民將他們當作兄弟國，且在幾百年的歷史中，兩國從未發生過戰爭。而會做出這樣的決定，一定就是因為普丁。」

俄羅斯軍隊24日三面進攻烏克蘭，在此之前俄羅斯早已部署特種部隊在白俄，並與白俄軍隊進行「軍演」。

由於烏克蘭軍隊的頑強抵抗，俄軍的進攻速度持續延宕，外界也不禁懷疑，克里姆林宮是否低估了烏克蘭軍的水準，同時過度依賴對方會投降。不過俄羅斯的行動緩慢也引發西方國家的擔憂，害怕普丁可能會因此採取更加極端的手段。

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