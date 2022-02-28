台灣人有多關心烏克蘭被侵略？　PTT「軍武板」人氣衝上第2

▲台灣人關心烏克蘭被侵略，關心到連冷門看板軍武板都衝上人氣第2。（圖／翻攝自PTT）



記者林彥臣／綜合報導

台灣人有多關心俄羅斯侵略烏克蘭，從PTT看板的人氣排名就可以發現，過去PTT的冷門看板「軍武板」（Military），瞬間衝上第2名，僅次於人氣長期第1的八卦板（Gossiping），對此甚至還有長期閱讀軍武板文章的鄉民戲稱，「八卦柵欄破了」。

▲軍武板衝上人氣第2，閱讀人數大概5300人左右。（圖／翻攝自PTT）



過去向來人氣不高的軍武板，近來因為俄羅斯侵略烏克蘭，瞬間衝上PTT人氣第2名，看板閱讀人數高達5300人左右，僅次於八卦板的18000多人，長期也是熱門看板的動漫電玩主題板西洽板（C_Chat）人氣大約4000人，被擠到第3名。

▲閱讀人數18000左右的八卦板，還是PTT人氣第一大板，但是軍武板超越許多熱門話題看板，足見台灣人的重視程度。（圖／翻攝自PTT）



為了因應這個現象，軍武板板主還特別發文指出，「本板現在擠進十大，兩位板主也不可能隨時掛站上，我們負擔很重，所以現在不可能，個案細緻處理，發文前先閱讀板規，並且我不鼓勵新手一來就發文,應該先多看跟用搜尋，找資訊，有點經驗再發，不要被板規處分了再來怨」。

軍武板板主強調，「記住，我們不是俄國人也不是烏克蘭人，只是個看戲的就不要太入戲,把自己當成事主一樣，對反對言論大加撻伐的我只會覺得你有病，該浸水桶冷靜冷靜」。