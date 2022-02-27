民進黨提名黃偉哲遭要求自清　蘇貞昌：團結才能回應人民

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨近日擬徵召台南市長黃偉哲競選連任，民進黨中常委、立委陳亭妃提案，請選對會在直轄市長及縣市長提名前，要求曾被促轉會約訪的參選人，都應簽署相關同意書。對此，行政院長蘇貞昌27日表示，民進黨一向尊重各種不同的意見，但是團結努力才能回應人民的託付。

黃偉哲日前捲入線民風波，陳亭妃25日提案，要求選對會對於直轄市長及縣市長，在提名前曾被促轉會約訪的參選人，都應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會進行調閱程序。

蘇貞昌27日上午在行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成及文化部長李永得等人的陪同下，與總統蔡英文共同訪視不義遺址「安康接待室」。蘇貞昌會前受訪時表示，民進黨是個民主政黨，一向尊重各種不同的意見，初選當然會有不同的競爭，難免有不同的意見。

不過，蘇貞昌也說，在民進黨主席蔡英文的領導下，「大家都知道我們是人民託付執政的政黨」，因此大家要團結努力，才能回應人民的託付。

蘇貞昌指出，選對會正是從各方面了解各種不同的意見或資料，經過整合、研判後，再提供給主席做裁奪，並且要經由民主機制、中執會等通過，「民進黨是民主政黨，會照著民主程序走」。

民進黨選舉對策委員會26日開會決議，成立屏東縣長提名初選「督導協調小組」督導協調初選工作。另外，台南市、高雄市、嘉義縣原則朝向徵召現任首長，將進行後續徵召提名程序。