快訊／高雄輕軌又被撞！車頭飾板毀損「要價破百萬」　高捷將求償

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄輕軌又被撞了！這是2022年第6起事故，發生在27日中午12點43分，一名30歲范姓女駕駛行經前鎮區成功二路，準備右轉進入台鋁停車場，但當時未注意輕軌燈號反應不及，與輕軌發生碰撞。雙方酒測值均為0，初判為范姓女駕駛未依號誌行駛。

▲女駕駛未注意輕軌燈號，與列車發生碰撞。（圖／記者吳世龍攝）

高雄捷運表示，當時車上乘客有將近80人，所幸司機員見到汽車違規時，已緊急剎車反應，所幸沒有人員傷亡。這起事故導致輕軌延遲近半小時，後續於13:08，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，目前正線已恢復正常營運。

高捷指出，肇事原因初判為汽車駕駛違規，事故造成列車車頭飾板擦傷毀損，受損飾板共4片，如採新品更換，連工帶料可能需破百萬，本案後續如警方確定肇事責任為汽車違規，高捷公司將會進行求償。

▲▼車頭飾板毀損，要價數十萬元。（圖／記者吳世龍攝）

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