缺一台特斯拉嗎？到高雄消費200元登錄日月抽　iPhone13天天送

▲來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

想當特斯拉車主趁現在！高雄市政府緊貼中央振興五倍券資源，2021年10月推出「高雄開就賺」活動，不僅消費滿200元上網登錄發票「日月抽大獎」，吸引不少外地遊客來高雄消費試手氣，累計活動發票登錄金額即將達突破百億元。經發局表示，活動進入最後倒數兩個月，民眾可把握228連假到高雄賞燈看無人機，有機會抽中百萬特斯拉、iPhone13等大獎。

經發局長廖泰翔指出，近年疫情衝擊民生經濟，市府推出「高雄開就賺」振興活動對接，2021年10月上路以來，每日發票登錄金額均達數千萬元，跨年夜更創下單日突破10億元紀錄，除百貨業績普遍顯著成長，商圈夜市券也帶動攤商業績成長三至四倍、出現來客超過預期，備料不及提早打烊等盛況，可見高雄開就賺活動效益。

▲「高雄開就賺」上網登錄發票日月抽大獎。（圖／高雄市政府）

經發局統計，截至25日，「高雄開就賺」活動發票登錄達637萬張、高雄券登錄超過200萬張，已換購的商圈夜市券也有13萬張，官網登錄23.5萬名會員中近2成來自外地，累績登錄發票總金額已近百億元大關，可見活動帶來的外溢及振興效果。

經發局特別提醒，「高雄開就賺」活動同步規劃「日月抽」大獎，只要在活動期間於高雄消費滿200元發票就可上官網登錄獲抽獎序號，但若登錄5倍券、商圈夜市券，可換得抽獎序號數倍增，高雄券一張面額50元就能獲一組序號。最大獎為每月1日送一台百萬特斯拉，此外每周送3部光陽電動車、每天抽iPhone13等大獎。

▲▼來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

上週幸運抽中光陽電動機車的盧先生表示，自己是在去年雙十節到餐廳消費並立即登錄發票，得知中獎當下就興奮地將得獎名單截圖上傳分享，親友們看到都羨慕不已，並紛紛回覆要趕快拿發票登錄參加抽獎。另位抽中iPhone13林先生則說，得知「高雄開就賺」活動開跑後，就立馬拿全家的振興券到夢時代購買冷氣機、烘衣機等家電孝敬長輩，當日累計消費超過10萬元，拿到高雄券後就登錄，「老婆換新手機超開心。」

經發局提醒，「高雄開就賺」活動至4月底截止，目前還有3台特斯拉百萬名車及多樣好禮等待得主，民眾可趁228連假安排到高雄欣賞台灣燈會、無人機展演，把握最後倒數2個月機會到高雄遊玩消費、抽大獎。