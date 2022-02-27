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俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍入侵烏克蘭連日以來天天傳出士兵或軍官被俘，26日一段影片顯示一名俄軍士兵眼部被纏繞膠帶，在烏軍士兵環繞下透過電話和家人聯絡，他告知家人自己在烏克蘭被捕了，但家人甚至很驚訝不知道他怎麼去到烏克蘭，他回答，「他們說『去烏克蘭』，我們就來了，但沒人知道為什麼」，還要家人「打給指揮官，打給他們，誰都好。」

▲▼俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼 。（圖／翻攝推特）

▲俄軍被俘士兵求救。（圖／翻攝推特）

推特影片中，該名俄軍士兵疑似被雙手反綁，眼部用透明膠帶纏繞，額頭上明顯有外傷。烏克蘭士兵錄下影片，其中一人拿著手機，將話筒遞到俄軍俘虜面前，電話由俘虜的父親接通。

由於影片全是烏克蘭語和俄語，許多網友表示聽不懂，一名熱心的網友便幫忙大家翻譯成英文。內容大致是士兵告知父母自己在烏克蘭被抓了，但父母打從一開始就不知道兒子去了烏克蘭，也不清楚他到底發生什麼事，甚至問他「怎麼可能」。

▲▼俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼 。（圖／翻攝推特）

▲▼網友幫忙翻譯通話 。（圖／翻攝推特）

▲▼俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼 。（圖／翻攝推特）

當父母問到「你怎麼去的」，士兵說「他們說，『去烏克蘭』，我們就去了，沒有人知道發生什麼事。」士兵更在電話中和母親求救，「媽，打電話給指揮官，打給他們，誰都好。」


 

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