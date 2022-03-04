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世界最大飛機遭戰火波及！AN-225殘骸照曝光　俄媒：被烏軍炸爛

▲▼俄軍 世界最大運輸機AN-225 殘骸曝光。（圖／翻攝自NEXTA推特）

▲AN-225遭摧毀，殘骸照曝光。（圖／翻攝自NEXTA推特，下同）

記者王佩翊／編譯

俄媒報導，俄軍空降佔領烏克蘭戈斯托梅利機場（Gostomel）時，烏軍對機場進行大規模炮擊，戰火波及到停靠在該機場的「世界最大飛機」AN-225，導致機身嚴重毀損，同時也公布了AN-225的殘骸照。事實上，先前烏克蘭國防工業局曾稱AN-225被俄軍摧毀，不過俄媒立刻闢謠，然而如今這架全球最大飛機卻真的在戰爭中走入歷史。

由蘇聯安托諾夫設計局的AN-225於冷戰時期完工，機身整體有6層樓之高，機翼長達84公尺，載重可達250公噸，是全世界最大的一架運輸機。AN-225在蘇聯解體後曾一度被擱置，直到2000年才重新開始使用。

▲▼俄軍 世界最大運輸機AN-225 殘骸曝光。（圖／翻攝自NEXTA推特）

俄媒聲稱，這架停靠在距離基輔約20多公里遠的戈斯托梅利機場巨無霸飛機AN-225，因遭到烏克蘭軍隊炮彈擊中，而徹底毀損。報導稱，俄軍準備空降並佔領戈斯托梅利機場時，烏軍為了反擊進行大規模炮擊，沒想到卻自己擊中了這架全球最大飛機。目前烏克蘭當局尚未對此發表回應。

另一方面，烏克蘭國防工業局2月27日曾經發布消息稱，AN-225在戈斯托梅利機場遭到俄軍摧毀，不過俄媒隨即闢謠稱，「這只是假消息！」

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