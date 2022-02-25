近距離饗宴！萬金杜鵑「花聚落」盛大開展　2／26絕美上場

▲萬金杜鵑雙吳配（左為吳姝嫻、右為吳尚洋）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春暖花開，萬金杜鵑花聚落即將於2月26日於萬里瑪鋉溪盛大開展。由國際花藝設計大師吳尚洋及新北女力花藝師吳姝嫻合力操刀，利用上百種萬金杜鵑打造7個主題花藝作品，花展將從2月26日至3月13日，歡迎大家趁著連續假期來趟近距離杜鵑饗宴。

新北萬金地區是全台質、量最好、最高的杜鵑花產地，種植規模達30公頃，年產量600萬株。新北市府於萬金地區公園、重要道路廣植杜鵑，並搭配在地地景。今年度更於萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園種植近1萬2000株7個品種杜鵑，並首度於該二處公園辦理「花聚落」花藝展。

▲萬金杜鵑「花聚落」一角。

本次花藝展特別邀請國際花藝設計大師吳尚洋及新北女力花藝師吳姝嫻合力創作「萬金杜鵑」花藝作品，利用日常生活常見之物，打造7大主題聚落，展出杜鵑種類高達上百種，吳尚洋更運用馬賽克般的遊戲花藝設計方式，將形色各異的杜鵑花群組合在一起，不同的形體色塊展現屬於杜鵑花獨一無二的特質美感。

農業局長李玟表示，今年度首次邀請國際知名花藝設計師於萬里辦理「花聚落」杜鵑策展，每週都不同節目，歡迎大家不妨趁著連續假期，來趟賞花之旅，療癒身心。另外也提醒，雖然賞花是於戶外空間，市民朋友仍應做好防疫準備，保持社交距離、配戴口罩並隨身攜帶酒精或乾洗手消毒，賞花不忘防疫。

▲萬金杜鵑「花聚落」之一。

▲萬金杜鵑（景美路橋下打卡點）。

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