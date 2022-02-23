▲連假賞櫻首選搭「淡海輕軌」，走春微散心尋訪百年茶香。（圖／新北捷運公司提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

櫻花季節到來，全台興起賞櫻熱潮，為了避免塞車影響賞櫻心情，搭乘淡海輕軌賞櫻，可以在V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站購買淡海輕軌一日券，於當日內來回無限次搭乘，沿線多個景點一次玩透透，自2月24日起，凡購買2張輕軌一日券還可免費獲得設計師款主題櫻花水，連假微散心就來點不一樣的櫻花行程。

新北捷運公司表示，現在正是賞櫻季節，如果想要輕鬆賞櫻，搭輕軌是最好的選擇，輕軌沿線即有多個地點可以賞櫻，像是V03淡金鄧公站，出站就是「滬尾櫻花大道」，既能賞櫻又能健行；另外，在V05淡金北新站，可以搭乘賞櫻接駁車前往知名的天元宮，免去找車位跟塞車之苦。

▲連假賞櫻首選搭「淡海輕軌」。

新北捷運公司特別與知名藝術插畫家陳青琳跨界合作，推出輕軌創意月台系列的療癒小物-櫻花主題可愛瓶裝水「櫻花綻」，自2月24日起，凡購買2張1日券就可免費獲得1瓶，在V01輕軌紅樹林及V26淡水漁人碼頭站都可購買一日票免費獲得，櫻花主題瓶裝水「櫻花綻」沒有另外販售，數量有限，送完為止。

而春節期間推出的「淡海名物寶盒2.0-輕軌茶旅」茶葉禮盒，受到許多消費者好評，不但選用了大淡水地區野放的冠軍茶「東方美人茶」，更同時選用新北茶鄉坪林的「文山包種茶」，搭配新北鶯歌製造的吸水杯墊及台灣製造的玻璃隨身瓶，無論送禮自用都非常的適合。

▲藝術家陳青琳跨界合作「淡海輕軌櫻花水」。

同時，淡海輕軌與在地導讀團體「旅學堂」共同推出的「輕軌茶旅-探索屯山茶湯故鄉」活動，報名相當踴躍，不但有專人導讀，搭乘輕軌探尋茶香，徜徉在粉色的滬尾櫻花大道，更能進一步了解淡水茶文化的發跡故事，還有最後3月6日、3月19日兩場，名額有限請把握機會，民眾可上「新北捷運X淡海輕軌」粉絲專頁查詢。

新北捷運公司持續呼籲，旅客除使用簡便的簡訊實聯制或記名電子票證，淡海輕軌全線各站亦提供多元行動支付，鼓勵旅客能加使用，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，新北捷運公司將加強巡查，如遇違規旅客也將依法開罰，確保旅客搭乘安全。

▲輕軌茶旅茶葉禮盒。

▲▼輕軌茶旅導讀。

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