　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

俄羅斯單周113萬例確診　柯文哲驚：還有時間侵略別人

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台灣也跟上國際腳步，3月起將陸續放鬆邊境管制以及國內活動限制。台北市長柯文哲25日主持防疫記者會時，調出國際數據，發現近來對烏克蘭展開侵略行動的俄羅斯，單周仍有113萬例新增確診個案，讓他忍不住說，「國內這麼多人感染，他有時間去侵略人家」。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、衛生局局長黃世傑於2月25日出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

柯文哲表示，全世界每天感染數量已經降到100多萬，看趨勢已經從最高峰開始往下走；但看看上禮拜全世界新增案例最多的國家，德國第1名，一個禮拜增加171萬；俄羅斯第2名，增加113萬，「國內這麼多人感染，他有時間去侵略人家」；南韓是第3名，日本第6名。

柯文哲說，然後再看看死亡案例，美國還是最多，但相較於1個月前有很明顯的下降。日本排在第10名，通常先進國家醫療都有一定水準，不會得病馬上死掉。看看台灣的鄰近國家，香港、新加坡、韓國，很明顯在過去1個月，確診趨勢在上升。

「就世界潮流來講，確診趨勢都在下降，可是台灣的鄰近國家卻在上升。」柯文哲表示，正確解讀應該是，歐美國家走在最前面，所以開始在下降；但台灣周邊鄰國，韓國、日本、新加坡、香港，過去1個月確診趨勢在上升。

柯文哲指出，就邊境管制而言，香港比台灣還嚴，但還是破功，表示將來慢慢解封，從實務上看來，這些國家會造成內部疫情爆發，「不是邊境管制問題，是內部管理出問題」，台灣微解封的時候要參考這些地方有什麼出錯，做為借鏡。

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
逃離基輔！烏克蘭專車一路接人　近20台人直奔波蘭邊界
台灣制裁俄羅斯　陸國台辦：正告民進黨「台獨是絕路！」
「俄戰車開上基輔街頭」　畫面瘋傳！
俄「御林軍」入侵烏克蘭　坦克被毀、士兵慘死畫面曝
「共軍攻台是胡說！」　陸學者：台灣與烏克蘭有3點不同

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

烏克蘭唯一解套方式「立刻攻擊波蘭」！黃士修喊：支持台向美宣戰

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

質疑坤輿「黑道撐腰」反挨告　邱顯智回嗆：敢做敢當不要假鬼假怪

烏克蘭18僑胞連夜避難　國民黨轟：蔡政府龜速撤僑、棄國人安全不顧

俄羅斯單周113萬例確診　柯文哲驚：還有時間侵略別人

反對俄羅斯入侵烏克蘭　民眾黨團：不該一味依賴盟友協助

蔡壁如批美國「綜藝政治」無助烏克蘭　柯文哲：最可靠的還是自己

快訊／柯文哲宣布3月開放逐桌敬酒、試吃　室內外運動免帶口罩

微解封借鏡！香港邊境比台灣嚴確診仍爆增　柯文哲：關鍵在內部管理

柯文哲宴請大陸企業理由曝　嗆簡舒培「可憐哪」：不要為了黑而黑

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

烏克蘭唯一解套方式「立刻攻擊波蘭」！黃士修喊：支持台向美宣戰

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

質疑坤輿「黑道撐腰」反挨告　邱顯智回嗆：敢做敢當不要假鬼假怪

烏克蘭18僑胞連夜避難　國民黨轟：蔡政府龜速撤僑、棄國人安全不顧

俄羅斯單周113萬例確診　柯文哲驚：還有時間侵略別人

反對俄羅斯入侵烏克蘭　民眾黨團：不該一味依賴盟友協助

蔡壁如批美國「綜藝政治」無助烏克蘭　柯文哲：最可靠的還是自己

快訊／柯文哲宣布3月開放逐桌敬酒、試吃　室內外運動免帶口罩

微解封借鏡！香港邊境比台灣嚴確診仍爆增　柯文哲：關鍵在內部管理

柯文哲宴請大陸企業理由曝　嗆簡舒培「可憐哪」：不要為了黑而黑

烏克蘭網紅難過曝「爸媽不怕」：因為8年來一直在打仗！　每天都有人死

淨明小築明定長老生日作公益　捐贈東縣府學生輔諮中心公務車

開心第6隊有眉目　林華韋：提供球員、棒球相關工作機會

烏克蘭唯一解套方式「立刻攻擊波蘭」！黃士修喊：支持台向美宣戰

養到單槓選手？　胖肚喵「雙手高掛狂晃9秒」台下2貓看傻冒冷汗

南桃園交流道汽機車分流　2／25起尖峰時段機慢車改走巷道

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

戰爭開打別寄望國際救援！　台大歷史系教授：自己的軍隊最可靠

買船票送半日遊！易飛網「南北之星＋台灣好行」暢遊馬祖藝術島

不斷更新／烏克蘭國防軍籲「全民從軍」　未成年也要動員起來！

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

烏俄開打　蔡正元6點斷言台灣免擔心

烏俄開戰　館長：要台灣拿人命來換

烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

台網友出征AIT「快救烏克蘭」　劉仕傑嘆不明智

前國安局長：全世界都認為台灣很危險

20萬俄軍擊敗烏克蘭太難　他曝1關鍵

台北喜來登大飯店爆足跡　衛生局證實

今日烏克蘭明日台灣？　馮世寬轟：這些講話的就是無知！

藍綠初選競爭烈　他：朱、蔡這番話高下立判

喜來登確診者Ct值28.6　足跡爆多

台灣制裁俄羅斯　蘇貞昌：嚴厲譴責侵略行動

烏克蘭西南小鎮居民超商、藥局搶採購　旅烏台灣人回傳畫面曝

更多熱門

相關新聞

烏克蘭政府：今晚俄軍坦克將砲擊基輔

烏克蘭政府：今晚俄軍坦克將砲擊基輔

根據《衛報》報導，烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）表示，俄軍坦克預計在25日晚間襲擊首都基輔，「這可能成為戰爭中最艱難的一天。」

英媒：車諾比輻射值超出控制範圍

英媒：車諾比輻射值超出控制範圍

大陸駐烏大使館再發安全提示：不要穿帶有紅色衣物和迷彩服外出

大陸駐烏大使館再發安全提示：不要穿帶有紅色衣物和迷彩服外出

俄軍偷穿烏克蘭軍服！　朝基輔市中心移動

俄軍偷穿烏克蘭軍服！　朝基輔市中心移動

《時代革命》官方YT上映前被消失

《時代革命》官方YT上映前被消失

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／俄羅斯宣布禁止英國飛機通過領空

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面