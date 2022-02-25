大陸駐烏大使館再發安全提示：不要穿帶有紅色元素衣物和迷彩服外出

▲大陸駐烏克蘭大使館。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐烏克蘭使館昨（24）日夜裡緊急發出撤僑登記通知後，再度發出安全提示，要求仍在烏克蘭的中國公民遵守宵禁制度、減少出門，同時，根據烏克蘭警方要求，（基輔）當地市民可舉報街頭可疑人員（包括身上有紅色元素的標記），所有平民不要穿著制服或戰術服裝（迷彩服）外出。

▲基輔民眾躲在防空洞內避難。（圖／CFP）

大陸駐烏克蘭使館表示，目前，烏克蘭安全形勢還在迅速變化和急劇惡化之中，各方面安全風險上升。基輔等多個城市已宣佈實施宵禁，空中和地面戰鬥仍在持續，「烏危機以來，中國駐烏克蘭使館在各個重要時間節點已發布有關安全提醒，並明確告訴大家，使館將永遠與大家同在。鑒於烏安全形勢目前又有所惡化，請大家繼續不斷完善安全防範措施。」

安全通知提到，宵禁期間請勿外出，嚴格遵守當地宵禁制度，非宵禁期間也應減少外出，確保安全；烏方已不斷發佈對當地居民的安全要求和提醒，請大家密切關注；目前轟炸還在繼續，請大家了解離家最近的避難場所（地鐵站或防空洞，烏語標記Укриття）要時刻把安危放在第一位，不要去秩序混亂和距軍事設施較近的地方；根據烏國家警察局發佈的通告，警方要求當地市民舉報街頭可疑人員（包括身上有紅色元素的標記），並要求所有平民不要穿著制服或戰術服裝（比如迷彩服）外出。

此外，大陸駐烏大使館也宣布，鑒於當前安全形勢和來往不便，領事證件業務即（25）日起暫停，請未辦理證件人員及時關注恢復通知。