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李宗瑞虎年花燈吸睛　全國收容人優選書法南投開展

▲全國矯正機關收容人書法比賽開幕，展期至3月2日。（圖／南投縣政府提供）

▲全國矯正機關收容人書法比賽開幕，展期至3月2日。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

於台北監獄服刑的「淫魔富少」李宗瑞因與獄友通力合作製成虎年花燈作品，於台北燈會獲特優獎展出，引發不少討論；而全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展，日前也於南投縣開展，主辦活動的台灣法學領航協會表示，希望收容人藉此展現平日努力習得的才藝，也讓社會各界了解矯正機關協助他們改變心性氣質的精神面教化成果。

「窗外有藍天-全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展」，19日在南投縣文化局日月展覽室舉辦開幕儀式，台灣法學領航協會理事長暨前法務部長曾勇夫、前廉政署署長朱坤茂、李轂摩和白滄沂等多位在地藝術大師、副縣長陳正昇，以及南投地檢署和看守所、南投縣榮譽觀護人、更生人保護會南投分會、犯保護協會南投分會等單位代表都出席；拿下團體組冠軍的台中監獄書法指導老師周良敦，也到場分享多年指導經驗，場面熱鬧。

▲2022台北燈會花燈作品，台北監獄參加社會大眾組「祥虎獻瑞慶元宵」獲得特優作品，作者之一是富少李宗瑞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2022台北燈會花燈作品，台北監獄參加社會大眾組「祥虎獻瑞慶元宵」獲得特優作品，作者之一是富少李宗瑞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曾勇夫表示，書法為藝文活動之一，書法教育更有助於矯正教育之成效，本次展覽除讓收容人呈現平日努力學習書法的成果，也盼社會各界瞭解矯正機關的教化工作，不僅在於要求他們守規矩，還希望能更上一層樓，從精神面改變心性、氣質，達到脫胎換骨、浴火重生和不再犯錯的目標，其得獎作品也彙集成冊、出版專輯。

▲全國矯正機關收容人書法比賽開幕，左為主辦者前法務部長曾勇夫。（圖／南投縣政府提供）

▲全國矯正機關收容人書法比賽開幕，左為主辦者前法務部長曾勇夫。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇說，曾勇夫長期關心矯正業務、協助輔導觀護更生，其中透過書法教育，提升收容人的人格品德及知識技能，幫助他們早日找到新的人生願景、在重返社會後成為正向有用之人，多年來確實幫助許多收容人成功回歸社會，成果值得肯定；此次展出的35件優勝得獎作品，作者都是來自全國20多個矯正機關報名參加的收容人，在比賽中當場書寫、經嚴格評比後脫穎而出。

「窗外有藍天-全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展」即日起至3月2日，在縣府文化局日月展覽室展出，歡迎民眾前往欣賞。

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關鍵字：

矯正機關收容人書法比賽李宗瑞花燈

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