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台北燈會「強運藝人」花燈超吸金！業者故布懸疑推「未來褲」

▲▼台北燈會,花燈,強運,未來褲,士林,醫療級,石墨烯,未來褲,林美秀,吳淡如。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

2022年台北燈節（2/11~2/20）在士林熱鬧登場，從捷運劍潭站、士林站，一路到芝山站，包含周邊的士林夜市、台北天文館和科教館，分成三大燈區，超過50個花燈；主燈秀「TAIPEI40」宇宙飛船升空，成為第一個離開地球表面的主燈，透過神秘燈光及音響效果，向前來的觀眾致意；另外，今年更首次規劃「水火共舞聲光劇場」，在芝山站的雙溪河濱公園亮相，水幕光雕投影及特效低空焰火，搭配動感音樂，搭配動感音樂，吸引許多民眾到場。

▲▼台北燈會,花燈,強運,未來褲,士林,醫療級,石墨烯,未來褲,林美秀,吳淡如。（圖／宏睿國際提供）

「旺財組合」花燈　吸引大批粉絲朝聖
但在劍潭站夜市出現了一幕特殊的景象，出現了兩座很熟悉的主燈區，吸引大批粉絲來朝聖。這兩座高達200公分的花燈，是大家非常熟悉的代言天后林美秀和吳淡如；兩人在2021年氣勢超旺，手上都代言超過五支以上的產品，特別是兩人在去年合體代言的PP石墨烯塑崩褲，更成為2021年的爆品，也讓兩人廠商封為「旺財組合」，現場玻璃屋內也陳列許多石墨烯商品供民眾參觀，許多粉絲也都特定來這個景點參觀、合照、打卡，希望能為2022帶來好運勢。

廠商在燈會期間也祭出了活動優惠，現場掃碼至「PP醫療級石墨烯」粉絲專頁按讚並分享燈會貼文就能獲得限量PP虎年口罩(數量有限，送完為止)，加入官方LINE@再拿1000元折價券！在FB官方粉絲專頁上秀出與代言人花燈合照還能抽石墨烯面膜，多重好禮等民眾一同來參與。

▲▼台北燈會,花燈,強運,未來褲,士林,醫療級,石墨烯,未來褲,林美秀,吳淡如。（圖／宏睿國際提供）

【官網限量優惠組】


▲▼台北燈會,花燈,強運,未來褲,士林,醫療級,石墨烯,未來褲,林美秀,吳淡如。（圖／宏睿國際提供）

【momo購物網 超值組】

「強運藝人」加持　林美秀、吳淡如花燈成熱門景點
日本有都市傳說，只要把手機桌布換成運勢超強的名人或藝人，就可以招來好運、催旺財運，台灣也跟著開始流傳這樣的名人開運法。今年台北的元宵花燈，台灣兩位「強運藝人」林美秀、吳淡如的花燈也成為人氣景點，兩人中年過後運勢越來越旺，代言的產品都大賣，超強的運勢吸引許多粉絲紛紛前來合照，設成手機桌布，希望能得到強運藝人的加持，在2022年財運旺旺。

石墨烯塑崩褲大賣　「石墨烯未來褲」粉絲敲碗期待
兩人代言的PP石墨烯塑崩褲，截至目前統已經賣出了20萬件，更被媒體評選為2021年的年度爆紅產品前三名，在購物台、購物網站的回購率超過20%，甚至每每推出限量款的特殊色，就造成秒殺的熱賣盛況，堪稱成為2021最成功的產品之一。PP研發團隊，也公布正在研發一款升級版的「石墨烯未來褲」，預計也將在2022年推出，目前研發團隊保密到家，只肯透露推出後一定會讓消費者有升級版的穿著體驗。

▲▼台北燈會,花燈,強運,未來褲,士林,醫療級,石墨烯,未來褲,林美秀,吳淡如。（圖／宏睿國際提供）

▲▼台北燈會,花燈,強運,未來褲,士林,醫療級,石墨烯,未來褲,林美秀,吳淡如。（圖／宏睿國際提供）

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？
●官網限量優惠組：https://ppweb.tw/aj7B4
●momo購物網 超值組：https://chshop.work/Memei
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

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