台東戒治所慶元宵！收容人初體驗 　42盞五彩天燈升空願成真

▲台東戒治所外役收容人於所內大草原上開心施放天燈。（圖／台東戒治所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

法務部矯正署台東戒治所於14日晚間元宵節前夕，舉辦外役收容人天燈祈福活動，共計繫留施放42盞天燈，五彩天燈將黃昏天空渲染成繽紛的畫布，活動在驚豔歡樂笑聲中圓滿落幕。





14日傍晚戒治所所長率戒護同仁帶領外役收容人於所內大草原上施放天燈，為符合安全以及環保要求，採繫留方式施放，能伴隨美景將心願翱翔天際對於收容人以及機關同仁來說都是一項創新體驗，收容人都意猶未盡要求一放再放，望著冉冉升空的天燈，收容人希望心中的祈願能成真。

▲▼繫留施放42盞天燈將黃昏天空渲染成繽紛的畫布。



一位外役收容人阿明因酒駕撞死一位長者，服刑期間透過社工師得知被害人的女兒至今仍無法原諒他的過錯讓阿明十分懊悔，社工師及個管師知悉後鼓勵阿明，可透過施放天燈為被害人家屬祈福；阿明表示自己在天燈上寫下對於酒駕的懊悔也期望被害人家屬有朝一日能夠原諒自己，也非常感謝能有這樣創新活動表達自己的一份心意。





所長劉振榮表示: 「藉由放天燈活動讓收容人及部分同仁初次體驗施放天燈的樂趣，願在天燈冉冉昇空過程中對人生有更深層領悟」。