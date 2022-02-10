浙江7城市花燈亮相南投燈會　溫州木活字印刷領4項非遺傳承參展

▲浙江溫州花燈參展2022南投燈會。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2022南投燈會不僅擁有Q版老虎造型主燈「虎哩旺」，還設置大陸燈區，邀請包括上海、河北及浙江7座城市共同參展。其中，浙江溫州的花燈造型以「虎娃划龍舟」為主題，加上溫州廊橋、木活字印刷、細紋刻紙及永嘉崑曲等造型，凸顯當地4項人類非物質文化遺產的特色，展現溫州文化魅力，同時與台灣民眾共度佳節。

▲溫州花燈以「虎娃划龍舟」為主題，當地4大非物質文化遺產躍上花燈舞台參展。（圖／主辦方提供）

參展的溫州花燈以江心嶼為背景，長約10公尺、寬高皆為5公尺，「虎娃划龍舟」的主題顯現出小朋友戴著象徵吉祥、福氣的虎頭帽在虎年得以平安幸福，龍舟則是為2022年在杭州亞運暖身。據了解，亞運龍舟比賽將會在溫州舉行，主辦方也期待透過花燈的意象，傳達邀請台灣民眾前往觀賽的想法。

溫州的4項非遺傳承分別是，現今唯一保留下來且完整使用的活字印刷技藝「木活字印刷術」；如彩虹跨溪般，承載百年而風霜不倒的泰順廊橋；工而不膩、纖而不繁，細如髮絲的功底呈現窗花藝術延伸的細紋刻紙及在戲曲百花園中有「蘭花」之稱的永嘉崑曲等，展現溫州的特有文化魅力。

本屆南投燈會的大陸燈區參展城市包括上海、河北及浙江杭州、寧波、溫州、海寧、湖州、義烏等地共襄盛舉。往年曾多次受邀赴南投燈會表演的重慶「銅梁火龍」表演則再度因疫情而取消來台演出。