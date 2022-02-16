▲攜手傳愛！基隆看守所推動家援計畫，助收容人家庭傳遞親情。（圖／法務部矯正署基隆看守所提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

法務部矯正署基隆看守所自2019年推動「攜手同行．有愛無礙」家庭支持與援助家庭推展計畫施政政策包含「枕邊細語-為孩子說故事」、「電子家庭聯絡簿」、「及時雨」等以援助家庭為目標之方案，促進收容人入監所後仍能不中關懷家中子女及家庭事務，使家中未成年子女於成長過程仍能感受親情關愛，並連結民間團體辦理物資關懷，使生活陷入困境之收容人家庭度過難關。

社工師獲悉收容人小安（化名）的65歲阿姨與小安仍在就學的兩個孩子，阿姨雖然已經退休，但個性堅韌，不僅背負照顧小安孩子的責任，同時也盼著小安改過自新，全家團聚之日。透過社工師與心理師共同合作，協助小安參與多次家庭教育團體與深度個別會談。經過數個月的「沉澱」，小安主動跟社工師分享自己「蛻變」的覺察，

小安說，「其實影響自己的不只是毒品，還有年幼成長的孤單，因為孤單長大後才會透過毒品，尋求錯誤的人際支持。」小安不僅對家人有著深深的愧疚，也覺察到唯有找到與孤獨共處的方法，建立正向的情感支持，才能讓自己遠離毒害。

▲收容人復歸社會之路上攜手同行，並為「社會安全網」貢獻一份心力。

經評估小安的阿姨為低收入戶且撫養小安的二個孩子，社工師以推動「家庭支持及援助家庭計畫」開案服務，於春節前夕以「及時雨方案」致贈急難救助金協助阿姨與小安的孩子採買春節與就學用品。

另協助小安透過「枕邊細語-為孩子說故事」向孩子傳遞親情溫暖、陪伴孩子成長，也教導阿姨與孩子申請「電子聯絡簿」給予小安支持與鼓勵，經家援計畫之推動，小安的孩子為之動容，更期許自己未來大學考取諮商輔導相關科系，同為社會盡份心力。

社區及家庭關係實屬收容人復歸之基石，透過教化輔導及家庭援助協助收容人瞭解自我與促進家庭關係修復，本所將持續推動家庭支持及援助家庭計畫，在收容人復歸社會之路上攜手同行，並為「社會安全網」貢獻一份心力。

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