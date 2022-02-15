台北燈節驚見「李宗瑞花燈」　淫魔富少超開心：學到與人溝通技巧

▲2022台北燈會花燈作品，台北監獄參加社會大眾組「祥虎獻瑞慶元宵」獲得特優作品，其中作者驚見是錢性侵案富少李宗瑞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2022年台北燈會花燈作品最近正熱鬧展出中，台北監獄參加社會大眾組項目以「祥虎獻瑞慶元宵」贏得特優，其中有網友眼尖發現作者中有淫魔富少李宗瑞大名；台北監獄表示，花燈班去年6月成立，李宗瑞也有參與，在師長指導下與另4名收容人參與製作。李宗瑞自述，親手製作的花燈得獎時真的非常感動，覺得努力與辛苦都是值得的，同時也學會團隊合作的重要性與人與人通的技巧。

法務部矯正署台北監獄去年6月成立「花燈製作學習班」，聘請花燈協會專業教師授課，透過藝術協助教化，讓收容人能夠藉此學習一技之長，北監參加2022年台北燈會小型燈類社會大專組，由5名收容人參與製作，結果獲得特優獎項。

作者之一是知名富少李宗瑞，因涉及在2012年間性侵名包括藝人、女模等約30人，並以攝影機與手機偷拍性愛過程，2018年8月遭高等法院判決應執行29年10月，李認為判決太重提出抗告，最高法院於2019年2月駁回抗告確定，目前在北監服刑中。

▲2022台北燈會花燈作品，台北監獄參加社會大眾組「祥虎獻瑞慶元宵」獲得特優作品，作者之一是富少李宗瑞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北監指出，花燈班今年所製作「祥虎獻瑞慶元宵」榮獲「2022台北燈節」小型燈座類之社會大專組「特優獎」，因花燈班成立僅短短半年，獲獎後所有參與花燈製作收容人都感覺備受肯定。

其中李宗瑞受訪時說，自己本身對於美術、藝術方面頗有興趣，所以在教誨師鼓勵下，報名了去年成立的花燈班。剛加入時什麼都不懂，但北監聘請專業的花燈協會老師教導，從設計草圖、搭建骨架、燈光配置到外觀彩繪等步驟都細心指導，在與同學合作的製作過程中，讓他學到了團隊合作的重要性以及人與人溝通的技巧，獲悉我們親手製作的花燈得獎時，真的非常的感動，覺得我們的努力與辛苦都是值得的。

北監強調，獄方一直以致力於發展多元化教化處遇，利用美術、音樂等藝術方式陶冶收容人身心，培養生活技能，期望藉此讓所有收容人都能改悔向善，並順利復歸社會。

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