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大陸 大陸焦點 特派現場

欠13萬還不出「青眼白龍卡」遭法拍！競價曾破3.8億　網揪團朝聖

▲▼河北農民還不出3萬《遊戲王》青眼白龍卡遭法拍。（圖／翻攝自IT之家）

▲河北農民還不出3萬《遊戲王》青眼白龍卡遭法拍。（圖／翻攝自IT之家）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸司法拍賣平台去年6月，曾出現一張「青眼白龍」限量遊戲金卡，競價飆漲至8732萬餘元人民幣（約新台幣3.86億元）天價。近日，又有一張同款的限量遊戲金卡出現在司法拍賣平台上。據悉，主人河北省刑台市的趙姓農民因欠3萬元（約新台幣13萬元）無力償還，被拍賣該卡。

據介紹，日本知名動漫畫《遊戲王》衍生的集換卡牌遊戲「遊戲王OCG」，在世界各地都大受歡迎，甚至獲健力士認證為全世界最暢銷的集換卡牌遊戲。其中「青眼白龍」是遊戲王卡牌中的一張怪獸卡，在遊戲王的設定中，青眼白龍卡牌是全世界只有4張的超級稀有卡。為紀念「遊戲王OCG」推出20周年，官方在2019年特意推出青眼白龍金卡，由純金製作而成，當時官方定價20萬日元，全球限量500套。

此次拍賣的純金青眼白龍卡則屬於原箱原版、證書配件齊全，該卡牌為限量500張中的編號112號，起拍價8萬元（人民幣，下同），報名參加拍賣需要先支付1.6萬元的保證金。此外，同批被拍賣的資產還包括一張純銀「青眼白龍」卡和一張鉑金版青眼白龍卡，兩張卡起拍價均為800元。

據委託法院發佈的資料顯示，本次被拍賣的卡片原主人為河北省邢台市的一名趙姓農民。姓2016年11月6日趙姓農民向原告韓某某借本金3萬元，超過借款期後未能完全歸還本息，因此被韓某某告上法院。法院判決趙某某給付原告借款本金3萬元及利息。

▲▼河北農民還不出3萬《遊戲王》青眼白龍卡遭法拍。（圖／翻攝自IT之家）

法院發佈的執行裁定書顯示，判決書發生法律效力後，趙某某仍未全部履行法律文書確定的義務，法院因此申請拍賣趙某某提供的遊戲卡牌等。除了青眼白龍卡牌外，同批被拍賣的標的物中還包括多張全球限量卡牌，包括全球限量約150張的「遊戲王光道少女YCSW--EN008」卡、「全球限量16張決鬥大師duelmaster地區賽冠軍金卡」，「皇馬限量球衣全新未拆共100件（第13號）」等其他物品。

截至2022年2月24日10時，阿里司法拍賣平台的資訊顯示，已有17,166人圍觀該次拍賣，並有11人已繳交保證金報名參加競拍。該次拍賣將於3月12日9時開始。

去年6月21日，安徽滁州市中級人民法院委託進行司法拍賣時，就出現過「青眼白龍」遊戲限量金卡，卡片以80元的價格起拍。拍賣開始後僅32分鐘，該卡牌已被網友抬價至8732萬餘元，隨後該次拍賣中止，平台方指出，因「拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意炒作與競價行為」。不過，去年該款「青眼白龍」金卡並沒有官方證書，真偽難辨。

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