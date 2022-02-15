雙B大缺貨！2021年賓士GLC43台中法拍　59人搶標342萬拍出

▲行政執行署台中分署15日上午拍賣扣案的BENS AMG GLC43。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

國內雙B轎車嚴重缺貨，行政執行署台中分署15日上午拍賣扣案的賓士車、BMW，其中2021年生產的BENZ AMG GLC43，僅購入不到半年、里程數2331公里，吸引59人到場搶標，創下台中分署創立20年來最多人領標紀錄，最後由陳姓買主以342萬5000元拍定。

台中地檢署去年破獲詐騙集團，查扣詐團主腦王嫌所有的賓士轎車、BMW等物，囑託行政執行署台中分署於今天上午10時變價拍賣，動產當中最後矚目的是BENZ AMG GLC43賓士，為2021年出廠，該車登記在其妻名下，購買不到半年即因詐騙案遭查獲而被查扣在刑事警察局中部犯罪打擊中心，里程只有短短的2331公里，幾乎是新車；另輛則是2015年的BMW轎式428I GRAN COUPE，里程為11萬8836公里。

台中分署表示，目前進口高檔車不僅缺晶片，又塞港，國內市場奇缺雙B，因此今天拍賣變價賓士、BMW，吸引59名民眾來競標，這是台中分署成立20年以來，歷年來最多人領標投標，2車競標時須先提出30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買。

▲台中分署表示，59名民眾到場競標，創下20年以來最多人領標投標紀錄 。（圖／民眾提供）

執行官先是變價拍賣7年車齡的BMW，投標民眾相當踴躍，以108萬5000元拍定；接著就是重頭戲賓士車，新車市價約為383萬元，民眾一喊價即為250萬元，隨後又有人喊到300萬元，競標聲此起彼落，熱鬧非常，歷經叫價320萬、330萬元，最後由陳姓男子以342萬5000元拍定，他開心地說，「現在市場買不到賓士，所以來搶標買賓士」。