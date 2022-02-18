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「百鈔888888刷一排」幸運男求售　網喊36萬面交！台銀拍賣價曝光

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲888888刷一排，原PO拿到罕見百鈔。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

拿到特殊號碼的鈔票，許多人都會收藏當作傳家寶！不過有男網友透露，幸運拿到「FT888888XH」的百鈔，好奇這張能賣多少錢？照片曝光後，有網友就喊出36萬收購，還表示可約在警察局一手交錢一手交貨。事實上，2013年有一張「888888」連號百鈔，有人喊標1萬5360元買回家。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，最近拿到一張百元新鈔，上頭的流水號很特殊「FT888888XH」，但他卻不打算收藏，因此好奇拋問「這張能賣多少？」

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照片曝光後，網友紛紛胡鬧回應「至少價值100元」、「先收著，這張現在起碼值100，以後漲的機會很大」、「這張竟然沒被銀行抽起來」、「當你缺錢時，還是用100元去買東西」、「這很有價值欸，大約值100」、「可能拍賣走的人，被不知情的家人當普通百元鈔票花出去了吧」。

留言串中，竟有網友喊價，「2000肯割愛，私訊我」、「36萬收、面交」，這位喊到36位的網友還向原PO直呼，「時間你決定，地點警察局，一堆人說我P圖，那就約警察局，警察當證人」，至於真實性則劃上問號。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲有網友喊出36萬收購。（圖／翻攝爆廢公社）

事實上，「888888」流水號鈔票確實具有收藏性，央行在去（2021）年10月公布19期新台幣「特殊號碼鈔券拍賣組別及底價明細表」，其中字軌NW-DL「111111」、「222222」、「333333」、「444444」、「555555」、「666666」、「777777」、「888888」、「999999」共9張，底價為1800元，而最後有民眾以1萬2010元得標。

▲▼ 。（圖／翻攝台灣銀行官網）

▲9張吉利鈔票，最後萬元出售 。（圖／翻攝台灣銀行官網）

本站曾報導，央行首次拍賣特殊號碼鈔券是在2012年9月，當時準備74組「三開典藏版」（3張不裁切的建國百年100元券）；其中編號「QU888888AL」的三開典藏版，以68萬8888元天價標脫，目前依舊保持史上單筆最高價紀錄。至於單張最高投標倍數，則是在2013年5月2次標售時，有一張「888888」的6連號100元券，最後以面額的153.6倍、高達1萬5360元的高價標出，為歷年最高紀錄。

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