拍賣昇鴻祥號漁船　2組民眾預約帶看船隻現況

▲行政執行署台南分署，受理扣押「昇鴻祥號」漁船拍賣，並帶2組民眾觀看船體實況。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署，受理台南地檢署囑託拍賣偵查中扣押「昇鴻祥號」漁船，將於3月1日下午4時，在台南分署一樓中庭廣場，以喊價方式公開拍賣，為增加民眾出價意願，23日下午由執行人員帶領有興趣的民眾進入漁船內部，實際了解漁船的現況。

台南分署表示，這艘「昇鴻祥號」漁船，為澎湖縣籍，取得國籍時間是1989年間，目前扣押在海巡署第4海巡隊公務碼頭，由於有門禁管制，為方便有興趣的應買人近距離觀看漁船，台南分署受理民眾預約帶看，截至2月22日下午5時止有2組民眾預約。

台南分署提醒，該艘漁船尚欠貸款本金餘額為新台幣1126萬5800元（不含利息及違約金），拍定人除支付拍定價金及鑑定費用5000元外，尚需與債權人洽談，於拍定日起1個月內取得清償證明或同意書，方能完成拍賣標的物之點交。另外，本次拍賣標的不包含漁業證照，因該艘漁船係於嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間（COVID-19）涉案走私毒品，主管機關極有可能依漁業法第10條及漁船及船員涉案走私處分原則第3條第2項，撤銷漁業證照；如經撤銷，拍定人不得依漁業法向主管機關申請核發漁業證照。請應買人事先詳細了解拍賣公告上之記載。