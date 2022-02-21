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台南首度拍賣百噸漁船！昇鴻祥號走私毒品被查扣　接受預約帶看

▲行政執行署台南分署受理台南地檢署囑託拍賣，走私安毒的「昇鴻祥號」漁船一艘，2月23日下午3時接受預約帶看，以實際了解漁船現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署受理台南地檢署囑託拍賣，走私安毒的「昇鴻祥號」漁船一艘，2月23日下午3時接受預約帶看，以實際了解漁船現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


行政執行署台南分署目前受理台南地檢署囑託拍賣，偵查中扣押停放於海岸巡防署台南海巡隊公務碼頭被告所有之「昇鴻祥號」漁船一艘，將於3月1日下午4時，在台南分署一樓中庭廣場，以喊價方式公開拍賣，2月23日下午3時接受預約帶看，以實際了解漁船現況。

台南分署表示，本案是台南地檢署檢察官指揮海巡署人員於去年11月間，在台南安平漁港，查獲販毒集團利用澎湖籍漁船「昇鴻祥號」走私毒品，並在船艙內搜出暗藏安非他命的鋁箔茶葉包共21包，當場查扣主嫌供走私毒品用之「昇鴻祥號」漁船。本艘拍賣漁船，總噸位為99.61噸的動力漁船，為方便有興趣的買家近距離觀看，將於2月23日下午3時至4時，由執行人員帶看；有興趣的買家，可於2月22日下午5時前，洽台南分署信股書記官，聯絡電話06-2134322分機325。

▲行政執行署台南分署受理台南地檢署囑託拍賣，走私安毒的「昇鴻祥號」漁船一艘，2月23日下午3時接受預約帶看，以實際了解漁船現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署提醒，本件拍賣標的不包含漁業證照，因本艘漁船係於嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間（COVID-19）涉案走私毒品，主管機關極有可能依漁業法第10條及漁船及船員涉案走私處分原則第3條第2項，撤銷漁業證照。此外，本艘漁船尚欠貸款本金餘額為新台幣1126萬5800元（不含利息及違約金），拍定人除支付拍定價金及鑑定費用5000元外，尚需與債權人洽談，於拍定日起1個月內取得清償證明或同意書，方能完成拍賣標的物之點交，請應買人事先詳細了解拍賣公告上之記載。

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