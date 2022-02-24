北市慣竊專偷舊公寓「美容膠遮胎記」　警扮情侶河堤運動逮人

記者張君豪／台北報導

台北市文山區景美沿河堤一帶、近半年出現一名專騎腳踏車、攀爬防火巷後陽台雨遮入侵舊公寓的住宅慣竊，該名竊賊額頭上有胎記，犯案時還刻意使用美容膠布遮掩，藉此規避警方查緝；1月24日凌晨3時，文山區景福街舊公寓遭該名慣竊入侵，偷走住戶母女放在家中的現金6.5萬元及COACH、PRADA名牌女用提包，I POD耳機等高價物品、總財損11萬餘元。

▲林姓慣竊橫行景美地區連續犯下多起住宅竊盜案，警方根據他明顯的額頭胎記循線逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林姓慣竊橫行景美地區連續犯下多起住宅竊盜案，警方根據他明顯的額頭胎記循線逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區文山二警分局偵查隊與台北市警刑大肅竊組成立專案小組展開追查，鎖定胎記大盜調查，經過濾比對後確定是林姓慣竊（56歲、多次竊盜前科）涉案，但因林嫌犯案均騎乘撿來單車犯案，且犯案後走到景美、文山區一帶的河濱公園，肇因該處幾無監視器，林嫌研判可藉此干擾警方追查。

▲林姓慣竊橫行景美地區連續犯下多起住宅竊盜案，被害人名牌包也被偷走。（圖／記者張君豪翻攝）

警方過濾數十支監視器後，研判林嫌經常出沒在景美夜市旁的河堤區域，轄區景美派出所連續派出警員喬裝情侶、運動民眾埋伏長達數十日，警員余易展、林嘉縈於18日晚間23許深在景美河堤查獲林嫌。林嫌為規避警方查緝，還刻意用美容膠布遮住胎記但仍遭警逮捕，文山二警方初步清查，發現他涉及轄區3件住宅竊盜案，並與刑大擴大追查林男所涉竊案。

警方呼籲民眾，住宅後方巷弄的門窗均宜上鎖，若深夜就寢時開窗，最好在窗戶上加裝防盜設施，避免成為歹徒行竊目標；另若發現可疑人事物可撥打110報案專線以維社區安全。

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