「主播夫妻」聯手操盤？傳許甫任民眾黨文宣部主任　陳智菡：默契無庸置疑

▲主播許甫與太太、北市府發言人陳智菡一家三口照。（圖／翻攝自許甫臉書）

記者袁茵／台北報導

民眾黨懸缺2個月的文宣部主任職務，24日傳出將由台北市發言人陳智菡的丈夫、中天主播許甫出任。對此，陳智菡24日上午受訪時並未正面回應，僅說夫妻默契無庸置疑，在家裡什麼都會談；而許甫接受電訪時則說，自己目前還在中天任職，並未證實該項傳聞。

民眾黨副秘書長陳建璋、文宣部主任「小牛」柯昱安於2021年底相繼離職後，副秘書長找來政大國關中心研究員蔡增家、蔡壁如助理鄞楷謙等人出任，但文宣部主任遲遲沒有下文，當時外傳身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，想要找陳智菡或北市觀傳局長劉奕霆轉任，但兩人對文宣部主任一職都有些抗拒。

▲中天主播許甫於24日傳出，被柯文哲延攬擔任民眾黨文宣創意部主任。（圖／翻攝自許甫臉書）

外傳最終柯文哲找來陳智菡丈夫、現為中天主播的許甫擔任文宣部主任，且還是由柯文哲親自面試。對此，陳智菡24日出席台北市防疫紀實公開發表暨贈書活動時回應，黨務人事部分，她不太適合做一些說明，目前還是聚焦在市政工作。

被問到夫妻檔的默契如何？陳智菡表示，夫妻之間默契無庸置疑，在家裡面什麼都會談，希望不論工作或家庭，都能有很好的合作；至於是否支持許甫出任民眾黨文宣部主任職位？陳智菡強調，只要是做對的事情，「他做什麼我都支持。」

陳智菡認為，適合的人或對的人自然會找到適合位置，許甫就新聞資歷上來說是無庸置疑，而社群方面，在中天新聞轉型之後，許甫有很多接觸機會，「我相信這樣的人才在該環境中是有需要的。」

而許甫接受《東森新媒體ETtoday》電訪時，並沒有證實該項傳聞與職務，僅說自己目前還在中天新聞任職，不太方便做回應，媒體人常常會遇到很多變化跟挑戰，自己的個性也是喜歡挑戰的人。

另外，柯文哲出席防疫紀實公開發表暨贈書活動時，被問到找許甫任職民眾黨文宣部主任時，僅只有哈哈笑幾聲，並未正面回應。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）