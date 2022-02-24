瑪莎3煞聘7律師求調解卻超摳門　母傻眼：故意羞辱我嗎？

記者白珈陽／台中報導

瑪莎拉蒂行車糾紛案，惡少張敦量等3人涉嫌殺人未遂，被害的宋姓男大生母親24日於台中榮總受訪，她表示，對方共請了7名大牌律師，在調解過程中，陳勁豪的母親竟提出毫無誠意的「僅願意賠償5萬、10萬」，更說「若不是陳在場勸張別再動手，妳兒子就死定了」，口出之言令人乍舌，宋母直言「這難道是故意羞辱我嗎？」

▲宋母今日在台中榮總受訪。（圖／民眾提供）

宋母指出，關於兒子目前的健康狀況，他還是會不時暈眩、頭痛，平衡感也不佳，精神上的創傷也一直存在，很喜歡把自己關在房間裡面，個性變得很兩極化，可能有時會很沮喪，有時又很暴動、暴怒，出現以暴制暴的感覺，但她可以體諒，「因為一個人受到創傷要走出來，必須要有一個堅硬的外殼保護自己。」

宋母語帶哽咽地說，她目前的心情是，好不容易把這個兒子教導成善良、古意的小孩，但是因為受到重創，導致情感上的偏激，造成兒子將來可能會走偏，這個是她現在非常擔心的部分。

▲宋母說，她現在最擔心兒子將來會走偏。（圖／民眾提供）

宋母表示，張敦量請了3名律師，陳勁豪、李韋霖各請了2位，分別都是名牌律師，過年前對方向法官提出調解，為了想知道對方有無誠意，所以她也同意調解，沒想到，她的律師依照兒子勞動力減損的狀態做評估後，理想的賠償金額，至少要在千萬以上，他們提的金額卻跟我們「差的天差地遠。」

「對我來說，和解金額一定要有懲戒性」，宋母說，對方既然提出要做調解，至少要表現出來願意負責，張的父親一開始只願賠償醫療費，過程中一直支支吾吾的，最後才又加了60萬元；陳的母親甚至說「了不起我們5萬、10萬，再多就付不出來」，宋母認為這完全是草菅人命，對社會是很不好的示範；林則願意用100萬元和解。

宋母說，對方有那麼多錢可以請到多位名律師，卻又說超過5萬、10萬付不起，真的是很誇張，「難道是故意羞辱我嗎？」

宋母透露，陳的母親還跟她說，其實陳有勸張別再動手，甚至說「要不是陳，妳兒子可能就死定了」，但當時兒子已經被打暈在地、失去意識，傷害已經造成才在說不要動手，這類的話語讓她覺得根本沒把人命當一回事。

另外，對方律師疑認為榮總的醫療報告對張等人不利，於昨日要求宋母要再去中國醫做鑑定，宋母表示，他們光跑醫院就耗費心力，若現在又要再送中國醫鑑定，「我覺得跑醫院好像是永無止境，傷口一直被攤在陽光下做檢視，對我們來講又是一次傷害。」