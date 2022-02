普丁開戰了！烏克蘭證實「導彈襲擊」　首都基輔驚傳爆炸

Massive fire on the Mariupol front as Russian forces targeted the frontline with a massive GRAD barrage Assive fire on the Mariupol front as Russian forces targeted the frontline with a massive GRAD barrage pic.twitter.com/TVU3j1OP2L https://t.co/TVU3j1OP2L https://t.co/63U072UkdV — Marek Folta (@FoltaMarek) February 24, 2022

記者張寧倢/綜合報導

烏俄危機擴大延燒。烏克蘭首都基輔(Kyiv)與第二大城卡爾可夫(Kharkiv)相繼傳出多起爆炸,有CNN記者在基輔進行連線播報的同時,正好錄到連續的爆炸聲響。烏克蘭內政部指出,基輔附近的爆炸是來自巡航導彈與彈道導彈襲擊。另外,頓內茨克城市馬里烏波爾(Mariupol)等地也發生爆炸,現場濃煙竄天。

▲烏克蘭東部頓涅茨克州馬里烏波爾(Mariupol)傳出爆炸聲。(圖/翻攝自Twitter)

美國CNN記者查恩斯(Matthew Chance)稍早在烏克蘭首都基輔一處建築物屋頂,進行現場連線播報,然而,正當講到他最近聽到4、5次爆炸聲時,基輔東部的國際機場方向傳來爆炸聲響,一切都被錄了下來。他說,「沒錯,如同你我剛才聽見的那種聲音。」隨後的播報過程中,又傳來連續的爆炸聲,但無法證實機場是否為襲擊目標。烏克蘭內政部隨後指出,基輔正受到來自巡航導彈與彈道導彈的襲擊。

Remarkable moment on CNN right now. @mchancecnn is reporting live from a rooftop in Kyiv as multiple explosions can be heard in the distance. Now donning a flak jacket. Unreal. pic.twitter.com/SrRfv40xWf — Michael Collier (@MikeACollier) February 24, 2022

根據荷蘭BNO News報導,烏克蘭第二大城卡爾可夫(Kharkiv)也發生爆炸。推特上曝光的畫面顯示,暗夜中靠近地平線的遠方炸出一團閃光,瞬間照亮爆炸引發的大量濃煙,而並非單一爆炸事件,原本未經剪輯的直播畫面中拍到了多起爆炸。

Live: #Russia launches war with #Ukraine

Reports of military planes in Odesa and Kharkiv Video pf explosions in Mariupol beyond separatist-controlled #Donbas pic.twitter.com/pXzzAKpDFU — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) February 24, 2022

另外,頓內茨克州沿岸工業城市馬里烏波爾發生嚴重砲擊,當地民眾拍下爆炸現場畫面,巨大聲響震撼周邊居民,且爆炸地點有大量濃煙直竄天際。烏克蘭南部被譽為「黑海明珠」的重要港灣城市也傳出爆炸事件。CNN指出,位於烏克蘭第二大城卡爾可夫以北80公里的俄羅斯城市別爾哥羅德(Belgorod)傳出規律的轟鳴聲,聽起來像是砲火攻擊。

▲烏克蘭第二大城卡爾可夫爆炸畫面。(圖/翻攝自Twitter)