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普丁開戰了！烏克蘭證實「導彈襲擊」　首都基輔驚傳爆炸

記者張寧倢／綜合報導

烏俄危機擴大延燒。烏克蘭首都基輔（Kyiv）與第二大城卡爾可夫（Kharkiv）相繼傳出多起爆炸，有CNN記者在基輔進行連線播報的同時，正好錄到連續的爆炸聲響。烏克蘭內政部指出，基輔附近的爆炸是來自巡航導彈與彈道導彈襲擊。另外，頓內茨克城市馬里烏波爾（Mariupol）等地也發生爆炸，現場濃煙竄天。

▲▼ 烏克蘭東部頓涅茨克州馬里烏波爾（Mariupol）傳出爆炸聲。（圖／翻攝自Twitter）

▲烏克蘭東部頓涅茨克州馬里烏波爾（Mariupol）傳出爆炸聲。（圖／翻攝自Twitter）

美國CNN記者查恩斯（Matthew Chance）稍早在烏克蘭首都基輔一處建築物屋頂，進行現場連線播報，然而，正當講到他最近聽到4、5次爆炸聲時，基輔東部的國際機場方向傳來爆炸聲響，一切都被錄了下來。他說，「沒錯，如同你我剛才聽見的那種聲音。」隨後的播報過程中，又傳來連續的爆炸聲，但無法證實機場是否為襲擊目標。烏克蘭內政部隨後指出，基輔正受到來自巡航導彈與彈道導彈的襲擊。

根據荷蘭BNO News報導，烏克蘭第二大城卡爾可夫（Kharkiv）也發生爆炸。推特上曝光的畫面顯示，暗夜中靠近地平線的遠方炸出一團閃光，瞬間照亮爆炸引發的大量濃煙，而並非單一爆炸事件，原本未經剪輯的直播畫面中拍到了多起爆炸。

另外，頓內茨克州沿岸工業城市馬里烏波爾發生嚴重砲擊，當地民眾拍下爆炸現場畫面，巨大聲響震撼周邊居民，且爆炸地點有大量濃煙直竄天際。烏克蘭南部被譽為「黑海明珠」的重要港灣城市也傳出爆炸事件。CNN指出，位於烏克蘭第二大城卡爾可夫以北80公里的俄羅斯城市別爾哥羅德（Belgorod）傳出規律的轟鳴聲，聽起來像是砲火攻擊。

▲▼ 烏克蘭第二大城卡爾可夫爆炸畫面。（圖／翻攝自Twitter）

▲烏克蘭第二大城卡爾可夫爆炸畫面。（圖／翻攝自Twitter）

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