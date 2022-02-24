男硬上母狗「3P過猛」雙亡！抱性愛娃娃臉貼5女內褲　死狀超詭異

▲ 泰國男被發現和母狗、性愛娃娃3P過猛身亡。（圖／翻攝自Sanook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國孔敬府發生一起恐怖事件，一名男子和他飼養的母狗雙雙陳屍在一間貼滿裸女圖的農舍小屋內，屍體被發現時男子的生殖器和母狗緊緊相連，手上還抱著一個充氣娃娃，景象相當詭異。調查發現，男子死前一刻正和一狗一娃3P激戰，未料心臟病發死亡。

根據《每日星報》，56歲男子普拉潘（Praphan Tummasaeng）23日上午被發現陳屍於孔敬府一間農舍的小木屋裡，當時他的生殖器卡在一隻名叫Honey的4歲母狗體內，靠近他臉部的位置還散落5件女用內褲。

附近居民見狀趕緊報案，警方趕到後發現，小屋內的臥室牆上貼著數十張裸體女性的照片，而普拉潘還抱著一個真人大小的性愛娃娃和一隻狗的屍體。警方認為，患有心臟病的普拉潘和母狗及娃娃發生「過度興奮的性愛」過程中病發，將不再做進一步調查。

警官派羅吉（Pairoj Sandee）表示，「我們抵達時，男子已經死亡6個小時，沒有人受傷，床墊狀況正常，屋內沒有毀損跡象。我們在屋子裡找到一隻4歲母狗，根據醫師初步檢查取得的結論是，男子的死因是與狗性交引發的心臟病發」，目前尚不清楚母狗死因，懷疑是男子力道過猛導致牠突然休克，屍體將送到寺廟火化。

最早發現遺體的65歲鄰居宛洛普（Wanlop Sameechaeng）提到，進入屋內沒有聽到普拉潘回應，警察趕到後便看見他上半身穿著一件T恤，下半身一絲不掛，靠近臉部的位置還有5條女性內褲，「他的小屋距離村莊只有300公尺，過去曾多次因偷走村民內褲被抓。」

普拉潘45歲的妹妹努娜（Noona Tummasaeng）則說明，哥哥患有心臟病，但拒絕服藥，「我哥哥離婚了。他離開妻小已有7年多，搬進小屋後不再和任何人往來」，坦言從來不知道哥哥的性癖好，「我不知道他不正常。」