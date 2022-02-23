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泰宮鬥新局面！貴妃「被消失」半年疑再度失寵　傳泰王怒翻臉

▲▼泰國貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）已「神隱」近半年，被懷疑可能再度失寵。（左圖／CFP；右圖／翻攝自推特）

▲泰國貴妃詩妮娜已「神隱」近半年，被懷疑可能再度失寵。（左圖／CFP；右圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合報導

泰國王室「宮鬥」出現新局面？泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）2020年才將被貶入獄的貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）接回宮，此後便帶著她出席各種活動，連王室祭典都能「參一咖」，地位直逼正宮。然而，現在詩妮娜卻長達好幾個月未公開露面，外界懷疑她可能激怒了泰王，再次失寵。

▲貴妃詩妮娜去年被外流1443張露毛私密照。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）

長年關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指出，曾經「集萬千寵愛於一身」的泰國貴妃詩妮娜，已有好幾個月沒有出席任何王室典禮，這顯示她似乎再次激怒了泰王瓦吉拉隆功，可能又要失寵了。事實上，早在2019年7月，也就是她登上妃位的幾個月後，詩妮娜就曾因為「對泰王不忠」而被貶入獄。

然而，正當眾人都快忘了詩妮娜的存在時，2020年9月，被打入冷宮10個月的詩妮娜重新復位，當時泰王在德國為她接機的「親暱攙扶」畫面成為她再次受寵的開端，後來她時常陪著泰王到處探訪、出席祈福儀式等重要王室活動，誇張的受寵程度，還一度傳出王后蘇堤達（Queen Suthida）可能被逼宮。

▲泰王瓦吉拉隆功帶著王后蘇堤達（Queen Suthida）與長公主烏汶叻於2021年12月5日出席奠基儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王瓦吉拉隆功2021年12月5日帶著王后蘇堤達、長公主烏汶叻出席奠基儀式。（圖／達志影像／美聯社）

如今，詩妮娜已經「神隱」近半年，連1月26日她生日當天都不見身影。相較之下，王后蘇堤達與長公主去年12月才公開參加王室儀式，連相隔近1年未露面的二公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）也在11月現身，加上泰王去年底才被爆料飛德國度假，並且可能和以往一樣帶著20名後宮佳麗同行，也讓外界懷疑，是否泰王正沉醉在「新人」的懷抱，而忘了詩妮娜這個「舊人」。

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