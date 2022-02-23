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移工妻子從泰國寄家鄉味香腸肉鬆　驗出非洲豬瘟最高可罰100萬

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊平時前往轄內之東南亞商店及小吃店等外籍人士常聚集處所稽查、宣導勿違規輸入肉品來臺，以提升正確的防疫觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊平時前往轄內之東南亞商店及小吃店等外籍人士常聚集處所稽查、宣導勿違規輸入肉品來臺，以提升正確的防疫觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

外籍移工來台多年都不免想念家鄉美食，雲林縣專勤隊日前接獲嘉義檢疫站通報，臺南郵件處理中心查驗到非洲豬瘟病毒的加工肉品包裹，經循線查出收件人是一名泰國籍移工阿青(化名)，是其妻子所寄來讓阿青解鄉愁食用。專勤隊提醒，若違反「動物傳染病防治條例」，最高可裁處新臺幣100 萬元罰鍰。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊，日前接獲行政院農委會動植物防疫檢疫局臺中分局嘉義檢疫站通報，臺南郵件處理中心查驗到來自泰國的包裹內帶有非洲豬瘟病毒的加工肉品，並循線查出收件者是在雲林縣某工廠工作之泰國籍移工阿青。

為釐清事情原委，2月17日雲林縣專勤隊會同動植物防疫檢疫局臺中分局嘉義檢疫站人員，前往阿青的工作處所進行查察，經詢問後了解，阿青的妻子為了讓遠在台灣工作的丈夫一解思鄉之情，特地寄來香腸和肉鬆，不料竟然被驗出含有非洲豬瘟病毒，此案因阿青確實不知情，且寄送量很少，判斷應是自己食用，僅輔導未開罰。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊平時透過網頁、社群網絡平臺，向新住民及移工即時傳遞多國語言防疫資訊，並前往轄內之東南亞商店及小吃店等外籍人士常聚集處所宣導勿違規輸入肉品來臺，以提升正確的防疫觀念。此次特地向阿青輔導並請他致電向遠在泰國的家屬告知，往後應避免寄送豬肉類製品，遭攔查到後不僅沒入銷毀，更會因違反「動物傳染病防治條例」而受罰。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，防堵非洲豬瘟有三大原則：不要從國外違規輸入肉品、不要網購產地不明的肉製品，國外親友不要寄肉製品來臺灣，若違反「動物傳染病防治條例」，最高可裁處新臺幣100 萬元罰鍰，如有相關問題，歡迎洽詢雲林縣專勤隊（電話：05-5346119）。

►聽Podcast #我在案發現場

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