林姿妙遭調查　李貴敏：司法不要作為執政者打擊異己的工具

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

宜蘭縣長林姿妙昨（22日）再次遭檢調搜索並聲押，宜蘭地院23日裁定80萬元交保。對此，身為律師的國民黨立委李貴敏受訪指出，「民眾對於最近執政黨選舉割喉戰已經聞到煙硝味」，盼司法不要作為執政者打擊異己的工具。

李貴敏表示，林姿妙被搜索、訊問、偵查等，幾個月前才上演並無保飭回，如今捲土重來，再次動用國家資源，究竟是真為調查案件？還是因為林姿妙親民愛民，民調居高不下、難以拔除，而被抹黑？民眾心中早就有滿滿的疑慮。

李貴敏說，無論如何，檢方再度大肆搜索並聲押的行徑，雖然荒唐但並不令人意外，畢竟，我們今天所面對的是打壓、抹黑政敵前科累累的執政黨。只是，在現今憲法體制下，中華民國仍是民主自由的國家。如果真有檢調單位所指的情事，也請儘速查明，讓真相水落石出。

她提醒提醒相關單位，許多傷害是無法彌補的，例如：當年高雄走路工事件的不實指控，事後雖經司法判決釐清，但傷害也已經造成，選民也喪失了一個正確選擇優質地方父母官的機會。

李貴敏表示，眾所週知，今年是選舉年，林姿妙也深受縣民愛戴，做為中華民國的子民，盼相關單位不要在選前，有任何捕風捉影、誤導選民或影響選舉的情事。同時，也呼籲所有法律人，本於初心，不要淪為政治打壓異己的工具；更期望司法能夠成為公平正義的防線。