　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林姿妙遭調查　李貴敏：司法不要作為執政者打擊異己的工具

▲▼立法院院會 國是論壇 國民黨立委溫玉霞 李德維 陳以信 葉毓蘭 楊瓊瓔 李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

宜蘭縣長林姿妙昨（22日）再次遭檢調搜索並聲押，宜蘭地院23日裁定80萬元交保。對此，身為律師的國民黨立委李貴敏受訪指出，「民眾對於最近執政黨選舉割喉戰已經聞到煙硝味」，盼司法不要作為執政者打擊異己的工具。

李貴敏表示，林姿妙被搜索、訊問、偵查等，幾個月前才上演並無保飭回，如今捲土重來，再次動用國家資源，究竟是真為調查案件？還是因為林姿妙親民愛民，民調居高不下、難以拔除，而被抹黑？民眾心中早就有滿滿的疑慮。

李貴敏說，無論如何，檢方再度大肆搜索並聲押的行徑，雖然荒唐但並不令人意外，畢竟，我們今天所面對的是打壓、抹黑政敵前科累累的執政黨。只是，在現今憲法體制下，中華民國仍是民主自由的國家。如果真有檢調單位所指的情事，也請儘速查明，讓真相水落石出。

她提醒提醒相關單位，許多傷害是無法彌補的，例如：當年高雄走路工事件的不實指控，事後雖經司法判決釐清，但傷害也已經造成，選民也喪失了一個正確選擇優質地方父母官的機會。

李貴敏表示，眾所週知，今年是選舉年，林姿妙也深受縣民愛戴，做為中華民國的子民，盼相關單位不要在選前，有任何捕風捉影、誤導選民或影響選舉的情事。同時，也呼籲所有法律人，本於初心，不要淪為政治打壓異己的工具；更期望司法能夠成為公平正義的防線。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

ET快訊
快訊／烏克蘭關閉機場！　俄禁止民航進入烏東邊境
瑪莎3煞談和解摳爆！　律師曝「2數字藏關鍵字」
連日雨彈狂灌！基隆景點大坍塌「慘況曝」　籃球場、步道毀了
瘦子親睹「YT放送事故」！喬瑟夫灌20杯酒嗆到吐…未播慘狀曝
快訊／撞擊畫面曝！海神休旅毀了　轎車「高速衝對向」撞4車
17歲歐陽娣娣開YouTube！　一開口網幻滅
陽岱鋼要去美國！　新球隊宣布簽約

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國反對台獨？　AIT打臉《新華社》：對台支持堅若磐石

開戰在即！旅烏國人須冒險到莫斯科代表處　外交部：鄰近外館暫代領務

台南少子女化六都最嚴重　陳以信要求黃偉哲加倍生育津貼至2萬以上

《尼爾：自動人形》拋重磅消息…TV動畫製作確定　前導出玩家暴動

林姿妙遭調查　李貴敏：司法不要作為執政者打擊異己的工具

柯文哲新人事曝光！　「主播夫妻檔」將聯手操盤文宣輿論戰

政院修法納管全台危老大樓　未設管委會最高罰30萬

促轉會5月退場　政院修法續推轉型正義

正國會中常委質疑黃偉哲「A143」　黃偉哲幕僚：促轉會已澄清

小商家貸款看這邊！台新銀推快閃優惠　利率2.022％

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

《氣象廳》老嚴「離家14年」遭妻小冷落　每天看臉色「不如流浪狗」老婆吐心痛真相

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

浪貓衝進馬路遭撞飛躺車陣　騎士急擋車一把抱起到路邊

美國反對台獨？　AIT打臉《新華社》：對台支持堅若磐石

開戰在即！旅烏國人須冒險到莫斯科代表處　外交部：鄰近外館暫代領務

台南少子女化六都最嚴重　陳以信要求黃偉哲加倍生育津貼至2萬以上

《尼爾：自動人形》拋重磅消息…TV動畫製作確定　前導出玩家暴動

林姿妙遭調查　李貴敏：司法不要作為執政者打擊異己的工具

柯文哲新人事曝光！　「主播夫妻檔」將聯手操盤文宣輿論戰

政院修法納管全台危老大樓　未設管委會最高罰30萬

促轉會5月退場　政院修法續推轉型正義

正國會中常委質疑黃偉哲「A143」　黃偉哲幕僚：促轉會已澄清

小商家貸款看這邊！台新銀推快閃優惠　利率2.022％

快訊／涉弊案交保後首露面！　林姿妙10點半開記者會說明

烏俄危機升級！俄羅斯禁止民航機進入烏東邊境　烏克蘭急關機場

88歲老母暗夜困火窟！59歲子接求救電話　狂衝恐怖火場救人

苗栗男接「+886」來電匯8萬還要再匯　眼尖店員識破報警　　

準備開戰了？俄羅斯：烏東2國要俄軍事協助「擊退烏克蘭」

美國反對台獨？　AIT打臉《新華社》：對台支持堅若磐石

佔用「竹東客家音樂村」旁土地今拆了　縣府爭「解凍補助」

上班族揪喝一波！超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

瑪莎3煞談和解摳爆！K律師曝「2數字藏關鍵字」：想緩刑只有2條路

新庄剛志拍片隔空喊話　「我是日本麥可傑克森」4洋將笑噴

王嘉爾爆熱戀宋雨琦！陸狗仔曝影片　家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

政治熱門新聞

柯文哲新人事曝光！　「主播夫妻檔」將聯手操盤文宣輿論戰

快訊／新店女確診！北市曝足跡　18日曾到合庫北士林分行

促轉會5月退場　政院修法續推轉型正義

小商家貸款　台新推利率2.022％

陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

政院修法納管全台危老大樓　未設管委會最高罰30萬

黃偉哲A143　幕僚：促轉會已澄清

快訊／新北＋2分布蘆洲、新店　確診者這天曾赴IKEA Café

柯文哲戴口罩一日北高！5停靠站曝光

林姿妙遭調查　李貴敏：司法不要作為執政者打擊異己的工具

蔣萬安撇藍白合　「政黨不該凌駕於人民利益」

打造「大南部棒球走廊」　莊瑞雄：屏東變職棒春訓重鎮

主播買動物A差價挨告　林奕華憶當年阻長頸鹿進口：原來背後有故事！

快訊／民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能合照掛看板

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

金鐘主持人「阿美族廚神」爆性侵醜聞！和解不成遭判刑1年

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

【心內話】我的復仇之道

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！

開BMW上國道自撞噴飛！姊慘死弟失憶

已婚名模逛菜市場「被帥哥攤販要line」爽翻！結局超展開

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面