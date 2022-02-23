台東森林公園鷺鷥湖清淤工作　邀環保團體獻策

▲台東縣政府啟動森林公園鷺鷥湖清淤工作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣森林公園是台東市區著名的觀光景點，每年都會吸引大批遊客入園參訪，也是市民晨昏運動休閒的好去處，其中，鷺鷥湖更是遊客進入森林公園後必定到訪的景點，然而目前因湖底有局部淤積的狀況，台東縣政府已擬定清淤工作，在規劃初期饒慶鈴縣長特別要求農業處務必邀請在地的生態團體包括荒野保護協會台東分會、台東野鳥學會及生態調查工作者等與農業處共同會勘，聽取相關建議，希望在兼顧生態環境下完成清淤工作。

台東縣政府表示，鷺鷥湖水源來自農田灌溉尾水含沙量大，日久容易造成淤積，今年清疏工作計劃考量整座森林公園是國家級卑南溪口重要濕地，舉行相關工作都特別重視環境生態各層面的影響，因此，在執行推動上非常慎重且謹慎，維護台東縣內最大的國家級濕地、親自然的近都市綠地空間。



參與的荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷指出，鷺鷥湖「淤積」是指長出水草的範圍，透過生態觀察發現該區是鷺鷥湖生態最豐富的區域，因為水草提供食物來源和掩蔽空間，所以從水鳥到陸鳥多集中此處，在森林公園誠屬難得。就濕地保育而言，需要有從淺到深的水域，豐富的底質有機物，到不受干擾的空間，才能營造生物多樣性的棲地。

台東野鳥學會楊宗瑋表示，森林公園擁有非常好的自然環境，所以才被列為國家級重要濕地，基本上應以生態考量為主，但考量到提供遊客基本的服務品質下，採取局部的整理工作也是必須的，但實際如何進行，建議縣府能先以簡易的方式量測淤積範圍，例如以空拍機鳥瞰湖面做全面評估後，再決定疏浚的位置及深度。

另外，曾參與卑南溪口濕地生態調查的呂縉宇(外號台東山豬)也給予意見，他建議除了清淤的工作之外，可以將人為活動區域及生態環境區域作區隔，只針對人為活動區域作環境整理，生態環境區域任其自然生長，並每年記錄生態演變狀況，數年後形成生態庇護所，藉由林相的改變，創造原始林生態環境，增加水域及陸域生物多樣性，並可成為園區內重要生態導覽解說場域。

生態記錄工作者林耿弘則說，鷺鷥湖有諸多重要水鳥在此棲息，屬於生態敏感帶，清淤工作應當避開水鳥繁殖季，以免造成干擾。

台東縣政府感謝不論環保團體或民眾各種寶貴的建議，將納入重要參考依據，後續工作將會在不影響既有生態的狀況下進行，兼顧環境保育及遊憩，更歡迎任何關注台東環境、生態的各界人士一起關注，充分發揮台東森林公園的設置目的。