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培育在地教育專業人才　台師大攜台東建置虛擬學校網站

▲▼台師大攜手台東縣府建置虛擬學校網站。（圖／台師大提供）

▲台師大攜手台東縣府建置虛擬學校網站。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

為培育在地教育專業人才，台東縣政府委請台灣師範大學打造縣級虛擬學校學習系統，建置虛擬學校網站「MEEMO平台」，未來將打破學校之間疆界，共同建置縣級跨校混成教學模組與教學基地，導入混成素養導向教學與課程設計及評量、教練教學引導技術等，希望達成培育在地學校課程與教學專業人才目標。

台師大與台東縣政府今（23日）透過線上舉行合作備忘錄簽約儀式，雙方各由台師大副校長宋曜廷及計畫主持人教育研究與創新中心主任陳佩英，和台東縣政府教育處處長林政宏代表簽約。

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台師大指出，陳佩英長期以來與台東縣政府教育處建立良好合作關係，與台東縣協力培訓在地核心教師團隊，並建構教師增能模組，在現有合作基礎上，未來將打破學校之間疆界，共同建置縣級跨校混成教學模組與教學基地，導入混成素養導向教學與課程設計及評量、教練教學引導技術、社會情緒學習技巧，培育在地學校課程與教學專業人才。

在簽約之後，台師大表示，雙方將合作建置虛擬學校網站「MEEMO平台」，配合十二年國教課綱、雙語、數位資訊入入等國家教育政策，重新組織與建構學生學習進程，打破以班級為學習單位，關注個別學生的學習需求，結合學校、家長與社群的力量，擴大學生學習機會與資源，提升學習學生學習成果。

宋曜廷指出，期盼這次雙方合作發揮加乘力量，解決過去學習資源分配不均問題，進一步落實學校創新教學模組及推廣至更多地方；陳珮英則說，希望藉由這次合作，提升台東縣學生多元學習與確保學生基礎學力，同時落實台師大大學社會責任和提升研究與實踐能量，打造更優質、更符合在地教育需求與文化回應的教育環境。

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