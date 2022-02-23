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寒風細雨公益傳愛　北部產科醫師校園送暖

▲林思宏X5醫師慈善基金會東部送暖。（圖／記者楊漢聲攝）

▲林思宏X5醫師慈善基金會東部送暖。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

連日來的低溫來襲加上降雨讓人有些「凍未條」，但來自台北的產科醫生公益行腳卻是溫暖不少受贈學校和團體。3年前開始「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」持續關注台東除了提供偏鄉學校包括服裝設備的更新及補足學習領域欠缺的資源。

22日一大早醫師林思宏就帶領基金會的夥伴搭飛機來到台東，展開為期2天的校園圓夢公益之行。探訪協助完成圓夢的學校包括池上、關山、海端和台東市區國中小學。

林思宏表示，自大學唸書、服役都在花蓮深知東部資源的不足；因此在成立基金會後結合認同理念的朋友共同來關心幫忙，讓弱勢家庭和有資源需求的學校有機會感受到來自社會的實際行動支持。

首站來到池上的萬安國小，林思宏協助學校推展足球運動的設備及經費，這次是萬安國小振興分校希望能添購烏克麗麗及排笛，期盼透過音樂結合原住民傳統歌謠認識自己的文化。師生們也以現場表演來「回饋」林思宏和基金會，林思宏隨行也帶來英文繪本和防疫口罩，並鼓勵孩子要勇敢有夢並努力去追尋實現不要怕挫折。

▲林思宏X5醫師慈善基金會東部送暖。（圖／記者楊漢聲攝）

▲林思宏X5醫師慈善基金會東部送暖。（圖／記者楊漢聲攝）

林思宏圓夢之行陸續走訪關山幼兒園、海端國中、寶桑國中等校，捐贈寶桑國中角力隊、海端國中排球、舉重及田徑隊等各項運動器材與裝備，包含比賽用釘鞋、角力墊、比賽及熱身服裝等。

海端國中校長吳宏龍指出，學校因地理交通考量大多同學選擇住宿，基金會特地提供住宿同學保暖寢具，近日寒流濕冷的天氣學生們反應蓋上暖呼呼的被子直接感受到「暖意」。

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