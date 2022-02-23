池上鄉綜合辦公廳舍工程動土　饒慶鈴：爭取1.7億改善硬體

▲台東池上鄉綜合辦公廳舍增建工程動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東池上鄉公所現有廳舍老舊且空間不足，為提供在地更完善的公共服務，台東縣政府協助爭取經費增建辦公廳舍，23日舉行工程動土祈安儀式。台東縣長饒慶鈴表示，3年來縣府爭取前瞻1.7億元經費，改善縣內39處地方廳舍及活動中心。

饒慶鈴說明，池上鄉公所原有辦公廳舍建物使用迄今超過50年，面對公務業務日益擴增及民眾對服務品質要求，辦公空間及洽公環境明顯不足，因此縣府協助鄉公所向中央爭取補助經費1,625萬元，加上公所自籌875萬元，增建綜合辦公廳舍總經費共2,500萬元，在既有機關用地增建一棟綜合辦公廳舍。



饒慶鈴表示，落成之後原有辦公空間不足的課室、鄉民代表會及議事堂等都可以移到新廳舍，提供友善公共職場，及民眾良好洽公環境。池上鄉在張堯城鄉長帶領下，各項公共服務品質相當有口碑，而年底將蓋好的綜合辦公廳舍，表示池上鄉提供鄉親的服務量能持續擴大。

除了池上鄉公所增建廳舍，饒慶鈴並提到，縣府3年來爭取前瞻基礎建設「建物耐震補強工程」約1.7億元經費，為地方政府辦公廳舍及村里集會所等進行耐震評估、建物整建等，包括成功鎮三仙里活動中心拆除重建、新建太麻里鄉公所辦公大樓、鹿野鄉及達仁鄉村里活動中心，以及耐震評估與補強等總計39件，希望提供更完善的便民服務空間，加速地方發展。

池上鄉公所鄉長張堯城則感謝內政部及台東縣政府協助，池上鄉7年多來在縣府支持下向中央爭取經費，興建落成啟用五間聚會所；這次動土的綜合辦公廳舍，也是縣府協助向內政部爭取設計監造及興建工程經費，將原本老舊倉庫房舍，變身為現代化多功能辦公空間，讓建築藝術美學融入日常生活中，成為池上公務機關新標竿。

綜合辦公廳舍座落於原有建物旁，預定增建1棟3層樓建築，總樓地板面積563.15平方公尺(170.35坪)，容納洽公人數約40人，除提供池上鄉10村、逾8,000位鄉親及全國到池上鄉的民眾有更良好的服務外，廳舍有辦公室、會議室、鄉史館等，可辦理多元活動用途，鼓勵在地藝文產業，活絡地方經濟，帶動池上鄉整體發展。