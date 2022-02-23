調查官被控包庇非法吸金　台南市調處證實收到女子投訴

▲台南市調處詹姓調查員，被人指控涉嫌包庇吸金投資海外賭場，害檢舉人被判刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

詹姓調查官被人指控涉嫌包庇吸金投資海外賭場，翟姓女子質疑詹員與游姓女子利益交換，自己遭設局成了代罪羔羊，最近向調查局檢舉，希望揭發真相，台南市調處督察與詹員都透過市調處表示，此案在內部調查中，不方便回應。

翟姓女子向台南市調處指控，陳姓男子男打著投資賭場可獲高額利息的名義違法吸金，游姓女子不但參與投資，還帶著好友詹姓調查官拉下線，並請友人翟女幫忙發紅利，不料陳男得手6億元後逃逸，詹員明知自己被當成吸金工具，卻未迴避，除主動立案偵辦，還私下前往翟家指導如何應訊，並要翟女別扯到游女，最後害翟女遭判刑。翟女質疑詹員、游女利益交換，也認為自己遭設局成了代罪羔羊，最近向調查局檢舉，希望揭發真相。

台南市調查處指出，翟女的確在近期有向台南市調查處督察投訴，督察正在調查處理中，被投訴的詹姓調查員年約40歲出頭、是台南市調處府城站外勤調查員，在台南任職有10年了。市調處督察與詹員都透過市調處表示，此案在內部調查中，他們不方便回應。

據了解，調查處人員認為詹員平日對調查工作態度積極，狀況還正常。另據了解，該案在法院開庭時，翟女也有提出詹員的相關指控問題要法官調查審酌，惟法官並未採認。