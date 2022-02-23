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台南展現淨零排放決心　永續發展目標自願檢視報告出爐

▲台南市政府提出2022年度「台南市永續發展目標自願檢視報告」揭露永續發展現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府提出2022年度「台南市永續發展目標自願檢視報告」揭露永續發展現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

氣候變遷影響日益明顯，台南市政府來依聯合國SDGs（永續發展目標）架構，積極推動與落實節能減碳，今年將再提出2022年度「台南市永續發展目標自願檢視報告」揭露永續發展現況，以2030年溫室氣體減量較2005年減量30％為目標，加速能源轉型、推動循環經濟、建築節能改善等，展現邁向2050年淨零排放決心。

台南市環保局2月22日於市政會議，進行淨零排放推動政策專案報告，說明2021年提出之永續發展自願檢視報告及2030年減碳目標，市長黃偉哲裁示2030年減碳目標由20％提升至30％，市府各局處將配合國家能源轉型政策，持續推動節能減碳等作為與目標，提出能在日常生活中落實的方案，引導各界一起努力，讓城市永續發展、世界變得更好。

環保局說，台南市是全國第一個制定「低碳城市自治條例」的城市，從都市規劃及設計審議，納入雨水滯洪、綠覆率、循環經濟、友善交通及再生能源等，打造出靭性之低碳永續城市。

▲台南市政府提出2022年度「台南市永續發展目標自願檢視報告」揭露永續發展現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

向行政院提出的「台南市永續發展目標自願檢視報告」，揭露項目包括健康福祉(SDG3)、教育品質(SDG4)、淨水與衛生(SDG6)、可負擔能源(SDG7)、就業與經濟成長(SDG8)、工業創新基礎建設(SDG9)、永續城市(SDG11)、責任消費與生產(SDG12)、氣候行動(SDG13)以及全球夥伴(SDG17)等10項永續發展目標。

其中，SDG7可負擔能源，推動陽光電城計畫2.0，至2021年底太陽光電備案容量達2.5GW，全國第一。SDG11永續城市，積極推動低碳運輸，包括汰換高污染車輛、智慧停車管理及共享運具等。在SDG13氣候行動，推動鍋爐汰換、住商節能及資源循環等管制措施，溫室氣體排放量已較高峰值減少483萬公噸CO2e，空氣品質藍天日數比例連續兩年達8成以上。

未來推動減碳的重點包括有，增加再生能源、加速能源轉型、建築節能改善、多元化碳權抵換、智慧城市永續轉型、推動循環經濟等，以及持續滾動檢討現行低碳城市自治條例及永續發展目標，透過各項政策將台南市打造為低碳宜居城市，2050年達到淨零排放。

▲台南市政府提出2022年度「台南市永續發展目標自願檢視報告」揭露永續發展現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑表示，台南市在2021年修正低碳調適及永續發展委員會組織，增設永續發展小組，經多次跨局處會議及專家諮詢委員會，完成台南市第一本「永續發展目標自願檢視報告」，已公告於環保局網站https://reurl.cc/Vj2eZb。今年將再提出2022年度永續發展目標自願檢視報告，並擴及聯合國17項SDGS，守護地球、人類永續、世界美好。

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