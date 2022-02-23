黃偉哲積極推動台南產業數位轉型　力促廠商智慧生產

▲台南市政府2021年以車燈大廠龍鋒企業作為標竿案例，推動「小葡萄計畫」，成為台南市的首個標竿案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府2021年以車燈大廠龍鋒企業作為標竿案例，推動「小葡萄計畫」，以現有場域導入5G專網，輔以AI應用技術來推動數位轉型，該計畫也成為台南市的首個標竿案例。



2022年在國發會的支持、大亞電纜的投入、先鋒機械與辰隆科技的鼎力相助之下，台南市長黃偉哲23日與國發會主委龔明鑫、亞洲矽谷執行中心人資長闕河鳴等人，共同見證台南市5G數位轉型又取得一大成果，期待將來5G專網開發其他應用方式，南市府也將持續推動優良的產業發展政策，為台南市的產業升級獻上一份心力。



市長黃偉哲表示，台南每年有4成的產值來自製造業，可看出製造業為台南市之經濟命脈，市府團隊於去年協助促成龍鋒企業運用日商Panasonic的5G專網解決方案，大幅減少新進人員的培訓時間並提升組裝的精確度。然而，台灣總體人口總數逐漸減少，可預見未來人力將成為珍貴資源，在全台共同面對人口結構改變的衝擊之下，勢必得「強強聯手」，將台南市優質的隱形冠軍產業結合最先進的技術，並將科技融合於產業發展當中，才能促使產業升級，逆轉人力資源短缺的障礙，將寶貴的人力投入真正重要的每一份工作當中。





黃偉哲指出，傳統產業有許多隱形冠軍，這些都是台南的寶，傳統產業的引擎如何邁入下一個階段繼續打世界盃，這都需要產官學界的大力協助。期待未來5G垂直場域應用能夠跟傳統價值鏈結合，幫助產業大幅提升競爭力，透過強強聯手，大家一起帶領台南隊打世界盃。



國發會主委龔明鑫說，台南有超過3600家傳統產業，許多「隱形冠軍」企業深耕在地已久，市府借鏡世界經濟論壇（WEF）推動工業4.0標竿企業成為燈塔工廠的模式，面對5G、智慧城市的全球商機，看到台南從市府、產業都積極動起來，積極打造台南從文化古都，轉型升級為兼具智慧化的科技新都，這幾年已有許多讓人印象深刻的進步。

國發會與台南市政府自2021年起合作推動亞洲．矽谷5G智慧城鄉應用，運用5G專頻專網的可靠度與低延遲特性，讓各個機器設備與線上品管系統，透過5G通訊與智慧工廠應用服務平台結合，達到傳統生產線設備之靈活調度，加速企業數位轉型並提升技術自主能力。



龔明鑫進一步表示，國發會也與南市府合作布建國產化5G專網、建置5G開放網路可靠度驗證與資安檢測環境，感謝市長黃偉哲和市府團隊積極參與中央各項經濟戰略布局政策，包含5G、資安、半導體、綠能等重點產業，正因如此，才會吸引艾司摩爾（ASML）、Google與台積電等國內外大廠踴躍進駐，相信在黃市長的領導下，台南未來的經濟表現將不斷成長，也期許台南成為亞太區智慧科技產業發展的典範基地，未來國發會將持續扮演大家最好的後盾，持續與台南市政府、產學研等各界合作，為台灣產業生態系的壯大而努力。





經發局長陳凱凌說，近年台南招商成果豐碩，除了台積電及聯電投資1.25兆之外，經統計自2019年1月至2021年12月止，共吸引995億元投資額，創造出1800多億元之產值，並新增了3萬多個工作機會。市府團隊將持續以一站式招商方式提供專人、專責、專案的優質服務，協助企業解決各項投資問題，並與中央部會、投資台灣事務所及國內外中介團體等單位合作，聯合招商、促成投資，提供媒合轉介、資源諮詢等服務。涉及中央權責部份，則促請中央各部會協調處理，以共同合作排除投資障礙，協助企業解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺問題」。





經發局進一步指出，這次數位轉型案例的場域大亞電纜成立於1955年，是台南市傳產的隱形冠軍之一，並且在海外有多個營業據點，產品銷售地點遍布全球。大亞電纜除了追求本業的電纜製造以外，亦善盡企業之社會責任，積極關注綠能、減碳等面向，並於全台範圍內舉辦藝術展覽，強化企業與民眾之連結，堪稱台南市企業之優良模範。