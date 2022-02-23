快訊／台南天雨事故！機車倒地2人卡車底　消防「Hi-Lift」救命

▲台南市東區生產路和崇明路口，上午發生1起自小客車與機車車禍，消防人員以最新式「Hi-Lift」設備，將2名傷者搶救脫困送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區生產路和崇明路口，23日上午7時54分許發生1起自小客車與機車車禍，當時因天雨，機車上一男一女2人人車倒地滑入車底卡在下面，台南市消防局出動消防人車火速馳抵，以最新式「Hi-Lift」設備，將年約20歲的2名傷者搶救脫困，由救護車送醫救治，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

台南市消防局119報案台於23日上午7時54分許據報，東區生產路和崇明路口，發生1起自小客車與機車車禍，有人卡在車底，消防局馬上出動南門分隊、崇善分隊、後甲分隊消防人車前往救援。

當時正逢上班時間且下著雨，消防人車到達現場發現機車上一男一女，共2人疑是車禍發生時人車倒地而滑入車底卡在下面，消防人員馬上以最新式「Hi-Lift」搶救設備，將年約20歲的2名傷者順利搶救脫困，傷者脫困後意識清醒，由救護車送醫救治，市警一分局並派員到場管制交通及進行勘查測繪蒐證，肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

消防局說明指出，「Hi-Lift」係手搖式千斤頂，具備撐開、拉動與頂昇功能，可用於車禍救援、重型救援、強行頂昇進入等用途，已被世界多國消防單位列入救援基本配備，因機動性高，是消防人員搶救利器之一。

第七大隊長黃輝林表示，消防局的裝備器材在市長黃偉哲的支持和局長李明峯的推動下，七大隊人員在平時也落實進行在隊的專業訓練，在該起車禍助脫困，展現訓練效果，才能即時將2位傷者救出送醫。