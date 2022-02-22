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雄厲害！環保署頒14項獎項　台南市環保局表現備受肯定

▲台南市環保局榮獲環保署榮頒14項獎項，在市政會議向市長黃偉哲獻獎與市民共享榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局榮獲環保署榮頒14項獎項，在市政會議向市長黃偉哲獻獎與市民共享榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局榮獲環保署榮頒14項獎項，其中更獲得「2020年直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核績優機關」最高榮耀，22日市政會議向市長黃偉哲獻獎與市民共享榮耀。

黃偉哲感謝環保局全體人員、全市環保志義工、民間企業與團體及市民、各局處同心協力維護環境，為台南市打造優質宜居、低碳健康的生活環境。

▲台南市環保局榮獲環保署榮頒14項獎項，在市政會議向市長黃偉哲獻獎與市民共享榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「空氣品質維護改善工作績效」獲機關特優獎，環保局推動「亮麗晴空好呼吸專案」計畫、紙錢集中燃燒政策，亦於高科技園區推行「空氣品質管制示範區」，建置1400組微感器，監控空氣品質狀況。因應氣候變遷，積極推動低碳家園，輔導社區發展生態綠化、資源循環、綠能節電等營造永續發展，獲環保署「低碳永續家園」評等最高等級認證計16件，居全國之冠。

▲台南市環保局榮獲環保署榮頒14項獎項，在市政會議向市長黃偉哲獻獎與市民共享榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

設立海洋污染防治小組，成立環保艦隊迄已達390艘等，獲2020年海洋環境管理考核計畫特優獎；成立溝渠隊以機械清溝取代人力、建置GIS側溝地圖、專人巡清，有效清淤排除障礙，防範災害，獲2021年度清潔隊環保設施及作業環境評比優等獎改善；官田區及大崎里在全國環境清潔維護考核評比，獲2020年環境清潔維護考核評比特優。

▲台南市環保局榮獲環保署榮頒14項獎項，在市政會議向市長黃偉哲獻獎與市民共享榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而資源回收方面得到金質獎、緊急應變卓越獎及回收成效卓越獎3項獎項肯定，資源回收自2019年55.77％大幅提升至109年60.05％，設置廚餘高速發酵廠，務實解決廚餘回收問題，並製成黑金肥料循環使用。

機關考核方面，強化環境教育推動工作包括推行辦公室減廢，不使用塑膠袋及一次用餐具，落實源頭減量，機關綠色消費採購項目比例比率連續10年100％、迄今申報綠色採購331家，輔導家數全國第一。

環保局表示，環境保護政策由政府努力推動，但更需要全體市民朋友、各行各業合力配合及參與，獲獎是對臺南市推動環保的肯定，也是進步的動力，期待大家繼續支持環保工作，讓本市環保績效持續向上提升，共同打造更優質更美好的生活環境。

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