蔡英文因應烏克蘭情勢　下達4大指示「強化台海軍事整備」

▲總統蔡英文視察國軍部隊。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對烏克蘭情勢，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌23日上午聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」簡報後，提出4項裁示，包括：譴責俄羅斯對主權侵害、強化台海軍事動態整備、提升應對認知作戰，以及持續維持物資、物價、股匯市穩定。

對於烏克蘭當前局勢，蔡英文、蘇貞昌上午一同聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」簡報。蔡英文在聽取簡報後提出4項指示，首先是譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端。

蔡英文表示，我國政府譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，導致俄烏邊界緊張情勢升高；並呼籲各方仍應持續透過和平方式，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢和平穩定。

蔡英文提出的第二個指示，是要求持續強化對台海軍事動態因應整備，確保國家安全表示。她強調，目前台海周邊及印太區域軍事動態皆在國安及國軍單位掌握之中，但國安及國軍各單位務必提升對台海周邊軍事動態之各項監偵及預警作為，並持續強化相關整備。

第三個指示是「全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣」。蔡英文表示，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性有本質上不同，但面對境外勢力意圖操作烏克蘭情勢，影響台灣社會民心士氣，政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者所發動之認知作戰，並強化錯假訊息之澄清，以穩定台灣社會內部情勢。

最後，蔡英文要求因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定。她說，因應烏克蘭情勢對國際及國內能源、糧食、物價及股匯市等短中長期影響，行政部門務必持續關注全球經貿變數，評估及加強整體因應規劃，維持重要物資、物價以及金融市場穩定，務必將可能的影響降到最低。